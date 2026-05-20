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Giani su rilancio Fortezza Vecchia: “Dare identità a un luogo storico di Livorno”

Cronaca

20 Maggio 2026

Giani su rilancio Fortezza Vecchia: “Dare identità a un luogo storico di Livorno”

Livorno 20 maggio 2026 Giani su rilancio Fortezza Vecchia: “Dare identità a un luogo storico di Livorno”

Il presidente della Regione Toscana ha presenziato alla firma dell’accordo tra Comune di Livorno e Autorità portuale del Tirreno settentrionale

Scritto da Marco Ceccarini, martedì 19 maggio 2026Un passo decisivo per il futuro della Fortezza Vecchia di Livorno. È stato infatti siglato questa mattina un accordo di collaborazione tra il Comune di Livorno e l’Autorità portuale del Tirreno settentrionale. A firmare l’intesa, alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sono stati il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e il presidente del’Autorità portuale, Davide Gariglio. L’intesa apre una nuova fase per la valorizzazione di uno dei luoghi più rappresentativi della città, al fine di rafforzarne il ruolo culturale, turistico e strategico all’interno dello sviluppo urbano e portuale di Livorno. Alla firma era presente anche il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda.

Il presidente Giani ha evidenziato l’importanza dell’accordo: “Quello che è stato firmato oggi non è un atto ordinario, ma un accordo che può dare identità, prospettiva e visione a un luogo simbolico della nostra comunità”.

Il progetto potrà contare complessivamente su sei milioni di euro: tre milioni stanziati dal Comune di Livorno e tre milioni dalla Regione Toscana. Una cifra che, come spiegato dallo stesso Giani, “era già stata inserita nel bilancio regionale da circa due anni” e che “oggi trova finalmente piena attuazione grazie all’intesa sottoscritta”.

L’accordo riconosce la Fortezza Vecchia come il più prestigioso complesso monumentale della città, simbolo della storia e dell’identità architettonica livornese. Le istituzioni coinvolte si impegnano a promuoverne la valorizzazione attraverso politiche integrate di carattere culturale, turistico e marittimo-portuale, con ricadute positive sia per la comunità locale sia per lo sviluppo economico del territorio. Il Comune di Livorno, proprietario della Fortezza Vecchia ad eccezione della parte ipogea appartenente alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ha individuato nell’Autorità Portuale il soggetto pubblico idoneo alla gestione culturale e turistica del complesso storico. La concessione avrà una durata di otto anni. Nei giorni scorsi, peraltro, è stato istituito anche il Tavolo permanente consultivo per la Fortezza Vecchia del quale fa parte anche la Regione.