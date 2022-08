Home

Sport

Basket

Gianluca Mannucchi è il nuovo direttore sportivo della Libertas Livorno 1947

Basket

19 Agosto 2022

Gianluca Mannucchi è il nuovo direttore sportivo della Libertas Livorno 1947

Livorno 19 agosto 2022 – Gianluca Mannucchi è il nuovo direttore sportivo della Libertas Livorno 1947

Con grande soddisfazione la Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare di aver sottoscritto un accordo con il Sig. Gianluca Mannucchi a cui è stato conferito l’incarico di Direttore Sportivo del Club.

Mannucchi, livornese, classe 1966, già da 4 anni è dirigente fattivo della Libertas, ma da questa stagione ricoprirà il ruolo a tempo pieno.

Non indifferente la sua esperienza nel mondo della pallacanestro. In passato Mannucchi, infatti ha allenato squadre maschili e femminili sia in Toscana che in Piemonte

Inoltre, è stato per due anni dirigente della SBA di Asti, con la quale, nel ruolo di Team Manager, ha vinto un titolo regionale Élite U19 Maschile (2013/14)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin