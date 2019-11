Home

23 novembre 2019

Giannarelli a Livorno per condividere l’esperienza amministrativa M5S in vista delle regionali

Giannarelli: “Il MoVimento 5 Stelle si organizza sui territori in vista delle regionali 2020.”

Livorno 23 novembre 2019 – Continua a LIVORNO il tour “Comuni a 5 Stelle”, previsto per domenica 24 novembre alle ore 10.30 presso la sede del gruppo M5S in piazza Garibaldi 20. Saranno presenti Giacomo Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, Gabriele Bianchi, Consigliere regionale, Francesco Berti, Portavoce alla Camera, Stella Sorgente, Consigliera comunale a Livorno e già candidata sindaco, Daniele Del Nero, Consigliere comunale a Carrara, Tommaso Pierazzi, Consigliere comunale a San Giovanni Valdarno, Donella Bonciani, avvocato ed esperta di diritto amministrativo.

“Molti gruppi locali – spiega Giannarelli – hanno chiesto che venisse condivisa l’esperienza amministrativa in Toscana. Abbiamo così organizzato un TOUR COMUNI A 5 STELLE fatto di 10 tappe (1 per provincia) dove porteremo la nostra esperienza amministrativa e di opposizione così come l’esperienza di una nostra esperta in diritto amministrativo. Saranno riunioni formative, dedicate a consiglieri comunali, attivisti locali e alla cittadinanza. Faremo squadra – continua Giannarelli – e tratteremo anche alcuni dei principali temi locali del comune dove amministriamo di interesse anche per altre realtà territoriali. Parleremo della nuova Piattaforma Rousseau – conclude Giannarelli – che consentirà sia di scegliere i candidati ma anche di creare workshops, laboratori, incontri e progetti con esperti tematici, dei veri e propri lavoratori locali per condividere le migliori esperienze”.