Giannmaria, la rivelazione di X Factor 2021 a Livorno con Fallirò summer tour

7 Agosto 2022

La rivelazione di X Factor 2021 gIANMARIA, dopo aver girato per l’Italia nel FALLIRÒ TOUR, dove ha portato sui palchi i brani del suo omonimo EP di debutto registrando svariati sold out, ha aggiunto una nuova data al “FALLIRÒ SUMMER TOUR”, la sua prima tournée estiva, prodotta e distribuita da Vivo Concerti. Eccolo quindi approdare a Livorno per Effetto Venezia 2022.

Classe 2002, gIANMARIA nasce e cresce nella città di Vicenza, dove fin da giovanissimo inizia a comporre e registrare brani. Cresce con il cantautorato e si appassiona da giovanissimo all’hip hop italiano e internazionale.

L’artista si è distinto nel suo percorso a X Factor 2021 già nelle prime fasi di selezione del programma colpendo ed emozionando i giudici con i suoi inediti I suicidi e Senza Saliva, i quali sono contenuti in Fallirò, l’EP di debutto dell’artista, uscito per Epic/Sony Music venerdì 14 gennaio.

Venerdì 10 giugno gIANMARIA è tornato con il nuovo singolo dal titolo Non dovevo farlo (Epic/Sony Music), un brano intenso, tra cantautorato e sonorità urban ed elettroniche, scritto dallo stesso artista e prodotto da Antonio Filippelli, Bias e Gianmarco Manilardi.

BIO

gIANMARIA è un rapper e cantautore, classe 2002, nato e cresciuto a Vicenza. Muove i primi passi nella musica già all’età di 15 anni, quando inizia a comporre e scrivere di ciò che vive e vede nella provincia in cui è cresciuto con il nome di GiammXOXO.

Nel 2020 viene selezionato nell’Insert Coin della label AAR Music e pubblica il suo primo brano con l’attuale nome d’arte gIANMARIA, prodotto da Eiemgei (Madame, Leon Faun, Rocco Hunt). Inizia così una nuova fase del suo percorso artistico: approfondisce la collaborazione con produttori come Bias e Movimento con cui sperimenta e lavora alla continua ricerca di un suono unico e che gli appartenga totalmente.

Questa nuova fase del suo percorso lo porta alla pubblicazione di ulteriori due singoli: “Mamma Scusa” e “Ascolta”.

Nel 2021 partecipa come concorrente a X Factor 2021, classificandosi secondo. Affamato di musica e arte, cresce con il cantautorato italiano e si appassiona da giovanissimo all’hip hop italiano e internazionale.

Sempre alla ricerca di nuova ispirazione, nei suoi lavori si sente forte l’influenza del punk e del pop inglese, dell’R&B americano e della musica Urban francese.

Al centro del suo percorso artistico ci sono le parole. Sa che è con quelle che lasci il tuo segno sulle persone, non con i vestiti o le collane.

Con i suoi brani vuole sputarti in faccia i suoi pensieri in modo diretto. Non ha paura di mettersi a nudo davanti a chi lo ascolta per raccontargli cosa vedono i suoi occhi e cerca attraverso le parole e la musica di tirare fuori pensieri e immagini troppo pesanti da tenere dentro.

Non cerca la complessità o le sovrastrutture, si presenta crudo e reale esattamente come è fatto Gianmaria, la persona oltre all’artista.

Il concerto si svolgerà a Livorno, all’interno della manifestazione Effetto Venezia, sul palco della Fortezza Nuova alle ore 22 del 07 Agosto 2022

