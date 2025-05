Giardini da scoprire e giovani da proteggere: due progetti firmati Rotary

Home

6 Maggio 2025

Livorno, 5 maggio 2025

Il Tour Giardini e Cortili aperti – città di Livorno” e “La scuola del sole” sono due progetti nati da un’idea del Rotary Club di Livorno con il contributo di altre associazioni cittadine: Garden Club Livorno e Soroptimist International Club Livorno, con il patrocinio di Comune e Provincia.

I due eventi sono stati presentati questa mattina in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale alla presenza dell’assessore al Sociale e Sanità Andrea Raspanti, la vicepresidente della Provincia Eleonora Agostinelli, del presidente del Rotary Fabrizio Vitale, di Giovanni Bagnoni, primario dell’unità di Dermatologia dell’ospedale di Livorno, del dermatologo Angelo Massimiliano D’Erme, della presidente del Soroptimist International Club Maria Emanuela Bacci di Capaci,

della vicepresidente e curatrice scientifica di Harborea Paola Spinelli Campora, dell’agronoma Carlotta Miniati del Soroptimist.

Tour Giardini e Cortili aperti – città di Livorno”

Nell’ottica della diffusione della cultura per il verde e l’incentivazione al suo corretto mantenimento, da un’idea dell’agronoma Carlotta Miniati, nasce la manifestazione “Tour giardini e cortili aperti Città di Livorno” che si svolgerà nei giorni 10-11 maggio 2025. Questa iniziativa vuole aprire il cuore della città, evidenziando l’importanza dei propri spazi verdi e della loro cura. L’evento si lega alle iniziative per i festeggiamenti del Centenario 1925-2025 del Rotary Club Livorno, ma per un suo adeguato sviluppo è stata organizzata appunto, con il contributo di altre importanti associazioni cittadine: Garden Club Livorno e Soroptimist International Club Livorno, e grazie alla sensibilità delle Istituzioni Comune e Provincia.

Il Tour, già presente in altre città come Bologna e Milano, si esplica nella realizzazione di un percorso per l’apertura, di importanti luoghi livornesi legati al verde, la maggior parte dei quali per il resto dell’anno poco visitabili. Nel periodo indicato, trattandosi della prima volta che un simile evento viene realizzato a Livorno, alcuni enti a servizio del pubblico apriranno i loro giardini e cortili:

loggia e cortile interno del Palazzo Granducale

chiostro e chiesa di San Giovanni Battista

chiostro della Madonna

chiostro del Seminario Girolamo Gavi

cortile esterno e interno del Palazzo Gherardesca

giardino e Sala della Mescita delle Terme del Corallo

giardino del Cimitero Olandese-Alemanno

giardino del Cimitero Greco-Ortodosso

orto botanico, collezione di frutti antichi e parco storico di Villa Handerson

“L’iniziativa è importante – ha affermato l’Assessore Raspanti – perchè permette di visitare luoghi nascosti della città, angoli sconosciuti spesso non accessibili alla cittadinanza. Angoli di verde che servono a promuovere uno stile di vita più a contatto con la natura. Purtroppo siamo assuefatti alla dimensione di cemento, ma c’è sempre di più la necessità del contatto con l’ambiente naturale. Ringrazio a nome dell’Amministrazione Comunale tutti coloro che hanno avuto l’idea e l’hanno sviluppata”.

“Auspichiamo vivamente che questa iniziativa – ha dichiarato il presidente del Rotary Club, Fabrizio Vitale – attuata per la prima volta nella primavera 2025, diventi un appuntamento annuale promosso e gestito sotto il coordinamento dell’Amministrazione Comunale, e nel tempo possa arricchirsi di nuovi giardini pubblici e non, di cui anche Livorno è ricca”.

La manifestazione che ha il patrocinio del Comune e della Provincia ha ricevuto anche il contributo di tante Associazioni e Aziende cittadine che hanno collaborato alla sua realizzazione. https:// tourgiardiniecortililivorno. weebly.com

La “Scuola del Sole: Impariamo a Proteggere la nostra pelle”

Questo progetto vuole essere una campagna di sensibilizzazione sulla Prevenzione dei tumori cutanei nella provincia di Livorno nata da una proposta del dermatologo Massimiliano D’Erme, socio del Rotary Club Livorno e vedrà coinvolti i ragazzi del primo anno delle scuole superiori di Livorno che vorranno aderire all’iniziativa.

“La scuola del sole” è promossa dalla U.O. di Dermatologia, Ospedale di Livorno e dal Rotary Club di Livorno con l’obiettivo di educare gli studenti di scuole medie e superiori, i loro familiari e gli insegnanti all’importanza di una corretta esposizione solare, al fine di prevenire le ustioni solari e ridurre il rischio di sviluppare tumori della pelle, in particolare il melanoma maligno.

“In una città come Livorno, dove il mare si vive 12 mesi all’anno – ha aggiunto l’assessore Raspanti – è necessario sviluppare la consapevolezza dei rischi legati ad una lunga e sbagliata esposizione solare. Nel nostro territorio le neoplasie legate alla troppa esposizione al sole sono molto alte, purtroppo abbiamo il primato in Italia e in Europa. Questo è un progetto particolarmente importante perchè mira a fare un’attività di prevenzione sulla popolazione scolastica superiore, ovvero su quella fascia di età in cui si sperimenta la propria autonomia e non c’è più il genitore che sollecita l’uso di protezione solare”.

Numerosi studi dimostrano che le esposizioni solari e le ustioni, soprattutto nei primi anni di vita, rappresentano uno dei principali fattori di rischio per il melanoma cutaneo. In Italia, e in particolare a Livorno, l’incidenza di questa patologia è in costante aumento, con dati locali che superano la media nazionale.

Questa iniziativa, che prevede due incontri divulgativi di due ore cadauno rivolto agli studenti del primo anno delle scuole superiori della città di Livorno ed agli insegnanti delle scuole che aderiranno, vuole rappresentare un progetto pilota per sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sui danni causati da una scorretta esposizione ai raggi ultravioletti (UV), sia naturali (sole) che artificiali (lampade e lettini solari), contribuendo così alla prevenzione del melanoma e di altri tumori cutanei.

Il progetto è a cura di Angelo Massimiliano D’Erme specialista ambulatoriale U.O. Dermatologia, Ospedale di Livorno, Azienda Usl Toscana NordOvest, diretto da Giovanni Bagnoni.

