Livorno 18 novembre 2024 Giardini piazza Unità d’Italia, domani verranno inaugurate due panchine rosse

Il giorno 19 novembre alle ore 11.00, nei giardini di piazza Unità d’Italia – incrocio via Fiume, alla sinistra del Palazzo del Governo, saranno inaugurate due panchine dipinte di colore rosso in occasione della ricorrenza della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita dalle Nazioni Unite.

L’iniziativa è stata realizzata dalla Prefettura congiuntamente all’Amministrazione Comunale di Livorno, per aderire alle iniziative volte a promuovere l’impegno costante delle Istituzioni contro la violenza sulle donne.

La cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle Autorità locali e delle Forze di Polizia, è rivolta alla cittadinanza, che è invitata ad intervenire, affinché insieme si partecipi ad un momento di riflessione ed alla lettura delle targhe commemorative apposte sulle panchine. All’evento aderiranno anche i soggetti sottoscrittori del “Protocollo d’Intesa per la realizzazione di strategie condivise di prevenzione, contrasto e presa in carico del fenomeno della violenza di genere”, facenti parte della rete antiviolenza del Comune di Livorno.

L’iniziativa fa parte del “Novembre antiviolenza”, un calendario di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale in stretta sinergia con tutti i soggetti della Rete antiviolenza e con le Associazioni che collaborano con l’Amministrazione, per la gestione del Centro Donna. Per tutto il mese saranno affrontate tematiche e problematiche della violenza maschile contro le donne, attraverso seminari di aggiornamento professionale, presentazioni di libri, incontri, eventi e mostre.