Home

Sport

Calcio

Gioca a padel e vinci l’abbonamento all’US Livorno

Calcio

7 Settembre 2024

Gioca a padel e vinci l’abbonamento all’US Livorno

Livorno 7 settembre 2024 – Gioca a padel e vinci l’abbonamento all’US Livorno

Torneo di Padel a Livorno: sfida, divertimento e premi speciali

Se ami lo sport e sei pronto a metterti alla prova, non perdere l’opportunità di partecipare al Torneo di Padel che si terrà il 13 e 14 settembre al Livorno Padel Center di Maurizio Ramacciotti, in via Boccherini. Questo evento promette due giorni di sfide intense e divertimento, con premi davvero imperdibili per le squadre vincitrici.

Durante la serata di presentazione del torneo, gli appassionati di sport hanno potuto incontrare i giocatori dell’Unione Sportiva Livorno 1915, Capparella e Tani, che si sono cimentati in una partita amichevole insieme agli istruttori del Livorno Padel Center, creando un’atmosfera carica di energia e passione.

Il torneo prevede due categorie: Gold e Silver. La squadra vincitrice del torneo Gold si aggiudicherà due abbonamenti stagionali per le partite dell’Unione Sportiva Livorno allo stadio Armando Picchi, in curva nord. Un’occasione unica per seguire dal vivo la tua squadra del cuore per tutta la stagione! I vincitori del torneo Silver, invece, porteranno a casa la prestigiosa maglia del Livorno, un premio perfetto per i veri tifosi.

Le iscrizioni sono già aperte, quindi affrettati a prenotare il tuo posto per partecipare a questo entusiasmante evento sportivo. Per iscriverti, puoi contattare il numero 0586 1946790 oppure recarti direttamente al Livorno Padel Center.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: che tu sia un giocatore esperto o alle prime armi, il Torneo di Padel a Livorno è l’evento giusto per divertirsi, competere e vivere una grande esperienza sportiva.

Di seguito nel video, Marco Lepri, direttore tecnico Livorno Padel Center la partnership con l’US Livorno

Capparella e Tani si cimentano in una partita a paddle

Gioca a padel e vinci l’abbonamento all’US Livorno