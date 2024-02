Home

GiocaGin Uisp, tutto pronto per l'edizione 2024

16 Febbraio 2024

GiocaGin Uisp, tutto pronto per l’edizione 2024

Sabato 17 febbraio a Rosignano e domenica 18 febbraio a Livorno

500 atleti del Comitato Terre Etrusco-Labroniche si esibiranno in tantissime discipline

Livorno 16 febbraio 2024

Tutto pronto per l’edizione 2024 del Giocagin, la manifestazione nazionale della Uisp che ogni anno fa da vetrina alle varie attività sportive che vengono praticate ogni giorno da persone di tutte le età iscritte alla Uisp. Il Giocagin 2024 sarà come sempre un momento per ritrovarsi tutti insieme e vivere un pomeriggio all’insegna dei sani valori dello sport per tutti. Lo slogan del Giocagin di quest’anno è Movimenti Sostenibili, per evidenziare l’impegno della Uisp nella promozione di uno sport attento alla tutela dell’ambiente ma anche rivolto all’inclusione, di ogni abilità, di ogni talento, di ogni passione sportiva.

Il Comitato Terre Etrusco-Labroniche ha in programma due giornate per celebrare al meglio il Giocagin 2024. La prima andrà in scena sabato 17 febbraio a Rosignano dentro l’impianto M.Picchi in via Pietro Gigli, mentre domenica 18 febbraio il Giocagin si sposterà a Livorno nella palestra de La Bastia in via Marco Mastacchi. Sia sabato che domenica, le manifestazioni prenderanno il via alle 15.

A Rosignano i protagonisti saranno tutti gli atleti e atlete impegnate nelle discipline della ginnastica, della danza, del pugilato e dell’Afa (Attività fisica adattata). Il programma del pomeriggio a Livorno, invece, sarà più variegato. Il pubblico che sarà presente sulle tribune de La Bastia potrà infatti assistere a esibizioni di pattinaggio, danza, balli di gruppo, tessuti aerei, ginnastica artistica e applaudire le evoluzioni di Vittorio Valvo, il grande signore degli anelli. Saranno circa 500 gli atleti di tutte le età, dai 2-3 anni fino a 94 anni, che prenderanno parte al Giocagin 2024 del Comitato Terre Etrusco-Labroniche. Dai più piccoli ai più grandi, tutti si stanno allenando per offrire un meraviglioso spettacolo mettendosi in gioco in questo evento amato dagli sportivi di tutta Italia.

