22 Novembre 2023

Livorno, 22 novembre 2023.- Giocattoli contraffatti al mercatino di via Grande, sequestrati centinaia di articoli

Prosegue incessante l’attenzione delle Fiamme Gialle labroniche anche sul fronte della lotta alla contraffazione, alla vendita di prodotti fallaci ed anche conseguentemente pericolosi, soprattutto laddove le merci in questione siano destinate ai più fragili ed ai bambini.

E proprio nel corso del recente “mercato straordinario” nel centro cittadino, i militari del Gruppo livornese hanno posto in essere un servizio straordinario di controllo. Hanno individuato un soggetto che poneva in vendita centinaia di giocattoli e articoli per i più piccoli.

L’abusivo venditore colto in flagranza mentre esibiva e vendeva, peraltro senza il rilascio di alcun documento fiscale e documenti di garanzia dei prodotti:

1. giocattoli contraffatti dei noti marchi “MARVEL”, “POKEMON”, “MINECRAFT” . Prezzo di vendita 10 euro a fronte di un prezzo medio normalmente previsto per la medesima tipologia di merce non contraffatta di 40/50 euro;

2. personaggi recanti marchi contraffatti “SAINTSEYA”, “MINECRAFT”, “PARIS SAINT GERMAIN”, “AVENGER”, “LILO & STITCH”, “MARIO BROS” e “SONIC”. Prezzo di vendita: 10 euro a fronte di un prezzo medio normalmente previsto per la medesima tipologia di merce non contraffatta di 30/35 euro);

3. false carte da gioco collezionabili del famoso brand “Pokemon” (scatole in latta a € 5,00 a fronte di un prezzo medio normalmente previsto per la medesima tipologia di merce non contraffatta di 15,00 euro).

Tutta la merce, per un valore complessivo di circa 3.000 euro, è stata sequestrata ed il soggetto (40enne) denunciato per contraffazione e ricettazione.

La Guardia di Finanza con simili servizi persegue l’obiettivo di tutelare l’economia legale, contrastando i fenomeni di illegalità economico-finanziaria al fine di favore il rispetto delle norme, nonché tutelare le attività imprenditoriali regolari ed i cittadini, soprattutto i più fragili e giovani. Infatti, è bene ricordare che un articolo contraffatto è anche e sempre un potenziale articolo pericoloso.

