Giocavano in strada insieme, il social li riunisce: a cena dopo 50 anni

16 Dicembre 2024

Livorno 16 dicembre 2024

Una serata speciale in Caciaia per rivivere i ricordi d’infanzia vissuti a San Jacopo

Un gruppo di amici di lunga data, i “ragazzi di S. Jacopo”, si è riunito per una serata di festa e ricordi dopo 50 anni di separazione. La cena, tenutasi in un’atmosfera calda e accogliente presso la Caciaia, ha visto protagonisti Roberto Carrani, Patrizia Franzoni, Betty e Susi Merlotto, Susi Muzzi, Marcella Salvi, Serenella Mannocci, Annamaria Tuccoli, Enrico Ciaponi, Claudio Garzelli, Giovanna Banti, Vittoria Taiuti, Riccardo Di Rosà, Maurizio Zarughian, Virna Sardelli, Patrizia Mattei, Paolo Riello, Riccardo Gino e Alessandro Vignozzi.

Questi amici d’infanzia, che da piccoli giocavano per le strade di S. Jacopo con la corda, a nascondino, a rubabandiera, in bicicletta o al giramondo, si erano persi di vista negli anni, ognuno seguendo la propria strada. Ma i ricordi di quei momenti spensierati non si sono mai affievoliti.

È stato grazie a Facebook che il gruppo è riuscito a ricongiungersi. Una serie di messaggi e inviti ha portato alla nascita di questa serata speciale, dove i sorrisi e gli sguardi complici hanno riportato alla mente un passato fatto di giochi e amicizie autentiche.

“All’inizio abbiamo fatto fatica a riconoscerci,” racconta uno dei partecipanti, “ma è bastato uno sguardo e un sorriso per tornare indietro nel tempo e riprendere da dove ci eravamo lasciati.”

Tra risate, racconti e aneddoti, la cena si è trasformata in una celebrazione della vita e dei legami che, nonostante il passare del tempo, sono rimasti immutati. Il gruppo, felice di essersi ritrovato, ha promesso di non lasciar passare altri 50 anni prima di rivedersi.

Questa storia è un esempio di come le nuove tecnologie possano regalare momenti unici, riportando alla luce amicizie che sembravano perdute ma che, in realtà, erano sempre state custodite nel cuore.

