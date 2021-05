Home

Giochiamo in Piazza Garibaldi! Apre “La Baracchina della partecipazione, del gioco, dei diritti”

18 Maggio 2021

Livorno 18 maggio 2021

Apre “La Baracchina della partecipazione, del gioco, dei diritti”

Si tratta di un percorso di partecipazione ludico-culturale aperto ai/alle minorenni residenti nel Comune di Livorno con il quale si propone il recupero e la valorizzazione di Piazza Garibaldi

L’iniziativa ha il sostegno del Comune di Livorno e della Regione Toscana nell’ambito del Progetto “Percorsi di rigenerazione sociale e culturale a Livorno – Azione progettuale Effetto Pop 2.0”.

L’idea è di ripensare lo spazio e il territorio come un luogo che possa ospitare buone pratiche di vicinato e aree destinate al gioco, alla socializzazione e alla partecipazione per i/le bambini/e le loro famiglie coinvolgendo gli abitanti in iniziative all’aperto, giochi e attività ludiche.

Inizio attività: 18 maggio 2021

Giorni attività: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì

Orari attività: 17-20

Ulteriori Informazioni:

www.diecidicembre.org

