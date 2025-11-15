Home

“Gioco di Squadra: insieme per il diabete”, in campo atleti con diabete

Livorno 15 novembre 2025 “Gioco di Squadra: insieme per il diabete”, in campo atleti con diabete

Domenica 16 novembre al Gemini Centro Fitness (via Oberdan Chiesa 66) si terrà l’evento “Gioco di Squadra: insieme per il diabete”, una partita di basket pensata per dimostrare come l’attività fisica rappresenti un supporto concreto nella gestione del diabete di tipo 1. In campo scenderanno atleti con diabete, protagonisti di un pomeriggio all’insegna della condivisione, della consapevolezza e dell’impegno verso il benessere.

L’evento rientra nella campagna di prevenzione e sensibilizzazione sul diabete “Forse non sai che” per promuovere stili di vita sani e per diffondere una corretta informazione sulla gestione della patologia. Dopo gli incontri dedicati alla prevenzione nelle scuole, le attività territoriali di screening e le occasioni formative rivolte alla comunità, la città di Livorno ospiterà un appuntamento speciale che coniuga sport, salute e partecipazione attiva.

L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Diabetici dell’area Livornese (Adal) e dal reparto di Diabetologia di Livorno con il patrocinio dell’Azienda USL Toscana nord ovest e del Comune e della Provincia di Livorno e il supporto di molti altri partner istituzionali, prevede un momento di saluto alle 15.00 e l’inizio della partita alle 15.15.

Sarà inoltre possibile visitare stand informativi dedicati alla gestione quotidiana del diabete e alle nuove tecnologie, effettuare misurazioni gratuite della glicemia e incontrare testimonial e specialisti impegnati da anni nel sostegno alle persone con diabete.

“La gestione ottimale del diabete non si basa soltanto su terapie – spiega Graziano Di Cianni, direttore della Diabetologia dell’Azienda USL Toscana nord ovest – ma su un equilibrio che comprende alimentazione, consapevolezza e movimento. L’attività fisica regolare rappresenta un pilastro fondamentale, perché migliora la risposta dell’organismo, favorisce il controllo glicemico e contribuisce al benessere psicologico e sociale. Eventi come questo dimostrano che il diabete non limita la capacità di vivere pienamente, soprattutto quando si è accompagnati da una rete di professionisti, associazioni e comunità”.

“Gioco di Squadra: insieme per il diabete” è un evento aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un momento di partecipazione collettiva che celebra la forza, la determinazione e la capacità delle persone con diabete di affrontare la malattia anche attraverso lo sport e il sostegno della comunità. L’ingresso è libero.

