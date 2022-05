Home

Cronaca

Gioco scaccia Gioco, ecco le 8 classi che accedono alla finale alla Terrazza Mascagni

Cronaca

15 Maggio 2022

Gioco scaccia Gioco, ecco le 8 classi che accedono alla finale alla Terrazza Mascagni

Livorno 15 maggio 2022

Si è svolta il 14 maggio la semifinale del progetto scolastico “gioco scaccia gioco, gli scacchi e la dama contro la ludopatia”.

35 studenti, in rappresentanza delle 35 classi che hanno partecipato al progetto con i laboratori in classe: primarie Benci, Brin, Dal Borro, Puccini, Rodari, Fattori, D’Azeglio, Campana, Thouar, Lambruschini, Natali, Villa Corridi e medie Michelangelo, Fermi e Pistelli.

Per gli scacchi vince la quarta A Natali (Giorgio Mancusi), seguita dalla quarta B Puccini (Davide Fattorini). Terza piazza per la quinta B Puccini (Emanuele Cintellini) e quarta per la quinta C Lambruschini (Davide Moscatiello).

Per dama prima piazza per la terza A Corridi (Diego Domenici), seguita dalla seconda E Pistelli (Samuele Peruzzi). Terza Piazza per la quarta A Campana (Vittorio Gioitta). Si qualifica anche la seconda B Natali (Giacomo Lignola) che vince il torneo riservato ai piccolissimi ( prime e seconde primarie)

Queste otto classi parteciperanno al completo alla finalissima del 7 giugno che ritorna sulla Terrazza Mascagni dopo tre anni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin