Gioia e magia a Shangay: la Befana porta giochi, dolci e regala amore, sorrisi e felicità ai bambini del quartiere

7 Gennaio 2025

La Befana incanta Shangay: un pomeriggio di giochi, dolci e sorrisi per i piccoli

Livorno, 6 gennaio 2025 Gioia e magia a Shangay: la Befana porta giochi, dolci e regala amore, sorrisi e felicità ai bambini del quartiere

Il quartiere popolare si è trasformato in un luogo magico per i più piccoli. A Shangay, nella sede delle ex Suorine, la Befana ha regalato un pomeriggio indimenticabile fatto di sorrisi, dolci e giochi. Organizzato dall’Associazione Oltre per Livorno e dalla Fondazione Caritas, con il sostegno di Uniport, questo evento speciale ha riunito decine di bambini e bambine, accompagnati dai genitori, per celebrare l’Epifania in un clima di gioia e condivisione.

La festa è iniziata alle 16, con due lunghe file di tavoli traboccanti di giochi di ogni tipo: bambole, macchinine, costruzioni, puzzle, case delle bambole, giochi da tavolo, ma anche tanti libri. Gli occhi dei bambini brillavano mentre percorrevano i tavoli, incantati dalla quantità di tesori da scegliere. Come in un vero “Paese dei Balocchi”, ognuno poteva prendere ciò che desiderava, stringendo al petto il proprio trofeo con un misto di emozione e felicità.

Non solo giochi, però. Anche i libri hanno avuto il loro momento di gloria: alcuni piccoli lettori stringevano forte il loro volume preferito, altri sfogliavano le pagine con curiosità e altri ancora chiedevano ai genitori di iniziare subito la lettura.

Nel video: La stanza piena di doni e le parole della volontaria Simonetta Pampaloni

Poi, il momento più atteso: l’arrivo della Befana. Con il suo caratteristico sacco di calze colme di dolcetti e “chicchi”, la vecchina è stata presa d’assalto da bambini e bambine entusiasti. Qualcuno ha voluto scattare una foto con lei, mentre altri non finivano più di abbracciarla e baciarla per ringraziarla dei regali ricevuti.

La merenda, ricca di pizzette, schiacciatine e panini alla Nutella, ha completato la festa, regalando un momento di dolcezza anche ai genitori.

“Ogni anno, questa iniziativa ci riempie il cuore di gioia,” ha commentato un volontario dell’associazione. “Vedere la felicità negli occhi di questi bambini ci ripaga di tutto l’impegno. È un gesto semplice, ma carico di significato.”

La Befana a Shangay non è solo una tradizione, ma un simbolo di comunità e solidarietà. Anche quest’anno, grazie al lavoro dei volontari e al contributo di Uniport, questo angolo di Livorno ha vissuto un pomeriggio speciale, dove la magia dell’Epifania ha regalato emozioni indimenticabili.

“Buona Befana a tutti!” – è il saluto che riecheggia tra i sorrisi e le risate, mentre i bambini tornano a casa stringendo forte i loro tesori.

