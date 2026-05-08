Politica 8 Maggio 2026

Gionata Giubbilei chiamato nuovamente a guidare il partito: Noi Moderati riparte da Livorno

Livorno 8 maggio 2026

gionata-giubileiDopo incontri avvenuti tra Andrea Ulmi responsabile regionale e Marco Macchioni commissario provinciale di Livorno di Noi Moderati,  Gionata Giubbilei ha accettato con entusiasmo  di guidare nuovamente il partito nella città di  Livorno.

Gionata Giubbilei è un profilo che punta molto sulla preparazione tecnica dei quadri dirigenti da poter ricostruire un centro che guarda al centrodestra da troppi anni assente a Livorno . Giubbilei ha mantenuto una base di fedelissimi che lo accompagneranno in questo progetto e che ben presto farà conoscere a tutti

“Ringraziamo chi ha guidato il partito in questo periodo auguriamo loro ogni successo,ma da oggi Noi Moderati riparte con lo spirito battagliero di presenza in città  che lo aveva distinto fino al 2024” – dichiara Giubbilei

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