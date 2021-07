Home

27 Luglio 2021

Giorgio Bracardi racconta la sua vita artistica a villa Trossi

Livorno 28 luglio

Questa sera alle ore 21,30 la platea di Villa Trossi sarà travolta dalla verve dirompente di Giorgio Bracardi che, arrivato agli 88 anni, sfoggia la voce e l’energia di sempre.

Con i contributi video ricorderà e chiacchererà della sua vita artistica a cominciare dai suoi personaggi come Patroclo! e numerosi altri che lo hanno reso noto in tivù con Quelli della Notte.

Inoltre ci sarà un bellissimo pianoforte a coda pronto per lui ed i suoi “balzi improvvisi” sulla tastiera. Sul palco con lui anche due “navigati” musicisti come Nino Swing Pellegrini al contrabbasso e Marco Simoncini alla batteria, in sintonia e agli ordini di Giorgio per chissà quali sorprese di jazz !

Bracardi è un artista vulcanico che ha fatto la storia dell’umorismo alla radio e in televisione, fra Alto Gradimento e Quelli della notte. Personaggio pazzo, immarcabile, unico, irresistibile, se non anche pericoloso, Bracardi ha dato vita a sketches indimenticabili dove smorfie, pernacchie, tic e invenzioni hanno fatto ridere e riflettere generazioni di ascoltatori e spettatori.

Figlio d’arte (suo mio padre negli anni ’30 gestiva il Salone Margherita, poi Bagaglino purtroppo chiuso alla fine del 2020), Bracardi cresce in una famiglia dove spettacolo e musica erano pane quotidiano. Tutti ricordiamo i baffoni di Franco, fratello di Giorgio, al piano del Maurizio Costanzo Show. Giovanissimo, Bracardi parte in tournée come pianista in Australia, in Europa e poi in America del Sud. In un tour spagnolo, ospite in una trasmissione a Barcellona, esordì con uno dei suoi personaggi più famosi: Scarpantibus, immaginario uccellaccio preistorico catturato nel deserto del Nicaragua. Suoni gutturali, squittii, rumori: successo strepitoso che fece chiamare Giorgio a Roma dove la sua ruggente comicità salvò dalla chiusura Alto gradimento, programma di musica condotto da Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. Scarpantibus aprì una serie infinita di personaggi, un caravanserraglio che presto determinò il successo di Bracardi anche in tivù con Quelli della notte.

A Villa Trossi racconterà la sua rocambolesca vita e un modo dello spettacolo che oggi non c’è più e di cui Giorgio Bacardi è un eccezionale testimone. Certamente non mancheranno sorprese e improvvisazioni perché quando Giorgio si mette al piano non sai cosa succederà.

Conducono la serata (o almeno ci proveranno!) Giuliano Chiarello e Marco Chiappini.

Ingresso Euro 14,00

Inizio spettacolo ore 21,30

Prenotazione posti al 338 5081221 anche via whatsapp.

Apertura biglietterari dall 20,30

