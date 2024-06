Livorno 14 marzo 2024 – Giorgio Lenzi del Livorno Rugby convocato nell’Italia under 19

Figura anche il nome di Giorgio Lenzi, il validissimo trequarti centro classe 2005, capitano dell’Unicusano Livorno Rugby ‘1’ under 18, nella lista dei 30 atleti covocati dal capo allenatore dell’Italia Under 19 Alessandro Castagna per il doppio test match in programma la settimana prossima contro i pari età del Giappone.

Ad ospitare i due incontri, previsti il 20 e 24 marzo, sarà lo stadio San Michele di Calvisano (provincia di Brescia).

Mercoledì 20 marzo il drop d’inizio è fissato alle 19.00, domenica 24 alle 14.00. I 30 convocati si raduneranno da venerdì 15 marzo per cominciare la preparazione in vista del doppio confronto con il Paese del Sol Levante. Entrambi i match saranno trasmessi in live streaming su Federugby.it.

L’Unicusano Livorno Rugby ‘1’ è terzo nel girone del centro-sud èlite, con il suo brillante ruolino di 10 vittorie e 5 sconfitte.

Lenzi è stato protagonista, nella stagione 2021/22, con la maglia degli under 17 del Livorno Rugby (non ancora targato Unicusano) della conquista del secondo posto del campionato nazionale di categoria.

Un’impresa che ha meritato un intero capitolo nel libro ‘Biancoverdi in meta, la storia del Livorno Rugby 1931’, opera a disposizione degli sportivi presso la segreteria del ‘Maneo’. Nicola Lenzi, il padre di Giorgio, è stato giocatore di mischia della realtà biancoverde, anche quando la squadra era impegnata nel massimo campionato nazionale – vedi libro – negli anni ‘90.

La lista completa degli azzurrini convocati per le le due sfide con il Giappone:

Niccolò BENI (Biarritz Olympique – FRA)

Nicola BOLOGNINI (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta)

Francesco BORELLI (Valpolicella Rugby 1974 )

Alessio CAIOLO-SERRA (Progetto Exiles)

Victorien CAPPA (Primavera Rugby)

Giacomo CASIRAGHI (Biella Rugby Club)

Antonio COPERSINO (Rugby Experience L’Aquila)

Nicolò Michele CORVASCE (Pol. S.S. Lazio Rugby 1927)

Simone DEL VECCHIO (Rugby Experience L’Aquila)

Valerio DESTRO (Verona Rugby)

Diego FRANCHINI (Rugby Petrarca)

Riccardo IOANNUCCI (Rugby Experience L’Aquila)

Giorgio Luca KAKALIASHVILI (Valorugby Emilia)

Mykyta KAZANAKLI MKYTA(Rugby Casale)

Giorgio LENZI (Unicusano Livorno Rugby)

Thomas Raffaele MANCA (Rugby Parma F.C.1931)

Pietro MELEGARI (Rugby Parma F.C.1931)

Alessandro MONTI (Rugby Petrarca)

Gianluca MUGNAINI (Rugby Milano)

Tommaso MUGNAINI (Rugby Colorno 1975)

Tommaso MUSSINI (Valorugby Emilia)

Giacomo NDOUMBE LOBE (Benetton Rugby Treviso)

Tiziano PASINI (Rugby Parabiago)

Alessio PENSIERI (G.S. Fiamme Oro Rugby)

Gianmarco PIETRAMALA (Unione Rugby Firenze)

Giulio SARI (Us Oyonnax- FRA)

Alessandro SCAPPATO (Rugby Petrarca)

BrunoVALLESI (Rugby Viadana 1970)

Luca VERONESI (Rugby Parma F.C.1931)

Charles Anthony WHORROD (Progetto Exiles)