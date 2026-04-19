Home

Provincia

Collesalvetti

“Giornalisti per un giorno”: le classi quinte della primaria “Nazario Sauro” a colloquio col Sindacao Paoli e il Dirigente Scolastico

Collesalvetti

19 Aprile 2026

“Giornalisti per un giorno”: le classi quinte della primaria “Nazario Sauro” a colloquio col Sindacao Paoli e il Dirigente Scolastico

Collesalvetti (Livorno) 19 aprile 2026 “Giornalisti per un giorno”: le classi quinte della primaria “Nazario Sauro” a colloquio col Sindacao Paoli e il Dirigente Scolastico

Domande incalzanti, taccuini aperti e grande curiosità: questa mattina la Sindaca Sara Paoli e il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “Anchise Picchi” Luca Di Martino si sono prestati a un’intervista speciale, diventando protagonisti d’eccezione del progetto didattico “Giornalisti per un giorno”.

A guidare l’incontro sono state le alunne e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria di Collesalvetti guidati dalle insegnanti Debora Porta, Maria Gabriella Cei e Arianna Bacci.

Questo progetto non è stato un semplice esercizio d’aula, ma il battito vitale di un anno scolastico vissuto ‘sul campo’. Grazie all’intesa tra scuola e Comune, gli alunni hanno abbandonato la teoria dei manuali per tuffarsi nel mestiere del cronista, trasformando i banchi in una redazione dinamica e il territorio in una notizia tutta da scrivere.

Il percorso didattico infatti, si è arricchito con il contributo di un esperto di comunicazione, che ha accompagnato le classi in un viaggio alla scoperta dei segreti dell’informazione.

I giovani reporter, ai quali è stato consegnato un vero e proprio pass stampa, hanno esplorato il funzionamento di una redazione, scoprendo le tecniche di impaginazione, apprendendo la terminologia tecnica del mestiere, imparando a distinguere tra le varie posizioni degli articoli e i nomi tecnici che compongono la struttura di un quotidiano.

Durante la mattinata di oggi, le due classi hanno messo alla prova le competenze acquisite realizzando un’intervista doppia alle due autorità. Domande sul territorio, sulla gestione della scuola e sulle visioni per il futuro hanno messo in luce la capacità critica e la passione dei giovani cronisti.

“Vedere l’impegno di questi ragazzi e la precisione delle loro domande – hanno commentato Paoli e Di Martino – è la prova di quanto la scuola sappia essere viva e connessa con la realtà. Ringraziamo le insegnanti, il cui entusiasmo e la cui costante disponibilità sono stati il vero motore del progetto. Grazie alla loro capacità di fare propria questa iniziativa e di guidare con passione i ragazzi in ogni fase del percorso, è stato possibile trasformare un’idea progettuale in una preziosa opportunità di crescita e partecipazione per tutta la classe”.

Il lavoro di redazione proseguirà intensamente nelle prossime settimane: tutto il materiale prodotto, inclusi gli articoli scritti dagli studenti e i resoconti delle interviste, confluirà in una pubblicazione ufficiale dal titolo “La voce della Quinta”. Il giornale, scritto e curato interamente dai ragazzi, rappresenterà il coronamento finale di questo viaggio nel mondo del giornalismo.