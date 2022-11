Home

23 Novembre 2022

Giornata contro la violenza sulle donne, a Salviano torneo amichevole di calcio per bambini e bambine nati nel 2015

Livorno, 23 novembre 2022

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne il Coordinamento donne Spi-Cgil lega 4 Salviano organizza, in collaborazione con la società polisportiva Carli Salviano, un torneo di calcio amichevole per bambini e bambine nati nel 2015.

L’iniziativa si terrà venerdì 25 novembre dalle 17 alle 19 in via dei Pelaghi, presso il campo di calcio della società Carli Salviano. Bambini, bambine e allenatori scenderanno in campo indossando una maglietta con sopra scritto “La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti”. L’obiettivo del torneo è sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza della Giornata contro la violenza sulle donne, tematica purtroppo ancora oggi tragicamente attuale.

Al torneo parteciperanno 8 squadre cittadine, per un totale di circa cento tra bambini e bambine. Ringraziamo vivamente la società Carli Salviano per il suo importante supporto e la sua preziosa collaborazione. La cittadinanza è invitata a partecipare.

