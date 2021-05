Home

8 Maggio 2021

Giornata contro l’omo-lesbo-bi-trans-fobia, presidio in piazza Cavour

Iniziativa di Arcigay e Agedo il 17 maggio dalle ore 15

Livorno, 08 maggio 2021 –

Il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Per questa occasione le associazioni L.E.D Libertà e Diritti Arcigay Livorno e Agedo Toscana Livorno saranno presenti il giorno lunedì 17 maggio ,dalle ore 15, in Piazza Cavour con uno stand per sensibilizzare e informare sulle tematiche LGBTQIA+

“Con questa iniziativa vogliamo anche creare anche un momento di mobilitazione per richiedere a gran voce l’approvazione del Ddl Zan che punisce i crimini d’odio basati sull’orientamento sessuale, il sesso, il genere, l’identità di genere e le disabilità. Il disegno di legge in questione, approvato alla Camera dei Deputati il 4 novembre 2020, è infatti fermo in Senato a causa di un forte e inaccettabile ostruzionismo“, sottolineano i promotori dell’iniziativa.

Le associazioni o le realtà che intendono aderire all’evento possono farlo scrivendo una mail a livorno@arcigay.it oppure livornoagedo@gmail.com

