Home

Cronaca

“Giornata de cuore” dei tifosi Pielle, doppia iniziativa natalizia

Cronaca

27 Dicembre 2024

“Giornata de cuore” dei tifosi Pielle, doppia iniziativa natalizia

Livorno 27 dicembre 2024 “Giornata de cuore” dei tifosi Pielle, doppia iniziativa natalizia

Si è svolta “la giornata del cuore” dei tifosi della Pielle (Rebels Pielle Curva Sud & Rebels Girls),da sempre impegnati nelle tematiche sociali, in occasione del Natale hanno voluto dedicare una giornata per portare a termine due loro iniziative.

Atto primo: si sono recati presso la struttura del Pascoli e successivamente di Villa Serena. Qua i Rebels con le Rebels Girls, hanno incontrato gli ospiti delle RSA, si sono scambiati gli auguri e hanno donato ad ognuno di loro un panettone o un pandoro.

Un piccolo gesto per regalare un sorriso agli anziani presenti, che hanno ricambiati i tifosi con abbracci, applausi e anche qualche simpatico coro.

“”Ringraziamo per la disponibilità e la gentilezza la struttura, e gli addetti che si occupano quotidianamente della cura degli ospiti. Un saluto anche ai volontari della AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) che abbiamo incontrato durante la consegna e un ringraziamento sia per il loro impegno, sia per la realizzazione di un breve video con foto della Pielle , visto insieme ai presenti nella struttura”.

Atto secondo: presso l’oratorio della Chiesa di Sant’Agostino, dove si svolgeva la festa di Natale dell’Associazione Amici della Zizzi, è stato consegnato nelle mani della Sig.ra Roberta il ricavato delle offerte derivanti dalla distribuzione delle bottiglie natalizie della Curva Sud, unitamente ad un grande quantitativo di caramelle che ha reso felice tutti i bambini presenti di cui si prendono cura.

L’associazione si occupa di prendersi cura dei bambini meno fortunati, provenienti da situazione di disagio soddisfacendone i bisogni primari, come la salute e l’istruzione.

Tifosi, bambini e componenti dell’associazione si sono salutati scambiandosi gli auguri, e con una promessa : riuscire a portare i bambini ad una nostra partita. Sarebbe bellissimo.

Rebels Pielle Curva Sud & Rebels Girls ringraziano inoltre tutti coloro che dato una mano nella realizzazione di questo bella giornata

Giornata de cuore dei tifosi Pielle, doppia iniziativa natalizia