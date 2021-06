Giornata del donatore: per tre giorni, Gazebo e Comune illuminati di rosso

Home

11 Giugno 2021

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

Palazzo Comunale e Gazebo alla Terrazza Mascagni illuminati di rosso

Livorno, 10 giugno 2021

Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 giugno il Palazzo Comunale e il Gazebo alla Terrazza Mascagni saranno illuminati di rosso in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

La Giornata mondiale del donatore di sangue si festeggia ogni anno il 14 giugno, giorno in cui nacque nel 1868 Karl Ernest Landesteiner; premio Nobel per la medicina e fisiologia, identificatore dei gruppi sanguigni e creatore del sistema A B e 0.

Da quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità decise di istituirla nel 2004; la Giornata del Donatore di Sangue viene celebrata in tutto il mondo per dare visibilità a tutti i donatori che grazie al loro gesto anonimo, gratuito e volontario aiutano i più bisognosi di cure attraverso la donazione di sangue e di plasma.

La Giornata mondiale del donatore è un’occasione per sottolineare il grande valore sociale e umano di tale gesto.

E’ la giornata per ribadire l’importanza di garantire ovunque la disponibilità di donazioni gratuite, periodiche, anonime e associate.

Fil Rouge è il titolo scelto da AVIS per riunire sotto un unico nome i tantissimi eventi legati alla Giornata Mondiale 2021. Un filo rosso che vuole esprimere coesione e sinergia di persone, organizzazioni non profit e istituzioni che, assieme, operano per garantire un fine di interesse pubblico.

