Home

Cronaca

Giornata del dono del sangue per gli agenti della polizia municipale di Livorno

Cronaca

20 Dicembre 2022

Giornata del dono del sangue per gli agenti della polizia municipale di Livorno

Livorno, 20 dicembre 2021

Si è svolta la Giornata della donazione della Polizia Locale organizzata da Comando Polizia Municipale e Provinciale di Livorno, Associazione Lavoratori Polizia Municipale e Avis.

Erano presenti al reparto del centro trasfusionale dell’Ospedale di Livorno, dove numerosi agenti si sono sottoposti a trasfusione, il Presidente di Avis Matteo Bagnoli e la Comandante Annalisa Maritan.

E’ stata sottolineata la necessità della donazione del sangue e l’ importanza di avere questa consapevolezza non solo come singoli, ma anche come appartenenti ad un gruppo, iniziando dalla stesso Comandante.

Dichiara la Comandante della Polizia Municipale Annalisa Maritan:

“Per la prima volta la Polizia Locale di Livorno ha pensato di fare una donazione in gruppo. Alcuni di noi erano già donatori, per altri è stata l’occasione per iniziare a dare il proprio contributo.

È una iniziativa questa che oltre a rafforzare il rapporto tra istituzioni, contribuisce ad accrescere il senso di appartenenza all’ interno del Corpo di Polizia Locale.

Ringrazio il personale dell’ospedale per la grande loro professionalità e la disponibilità nell’ accudirci, oltre ad Avis per aver organizzato la giornata e per il quotidiano impegno”.

“Da Statuto l’Associazione Lavoratori Polizia Municipale Livorno (ALPM) – commenta la presidente Debora Adimari – persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’organizzazione di eventi culturali, artistici o ricreativi di particolare interesse sociale.

In questa occasione, in collaborazione con AVIS, è stata organizzata questa donazione di sangue, piastrine e plasma effettuata dagli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale e Provinciale di Livorno, nello spirito di solidarietà che contraddistingue la nostra associazione “.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin