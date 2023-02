Home

9 Febbraio 2023

Giornata del Malato, a Livorno sabato 11 febbraio il vescovo in ospedale

LIVORNO, 9 febbraio 2023

Sabato prossimo, 11 febbraio, alle 16 il vescovo di Livorno, Simone Giusti, celebrerà una messa nella chiesa dell’ospedale in occasione della giornata mondiale del malato.

La ricorrenza è stata istituita da Giovanni Paolo II nel 1992 scegliendo come data quella della memoria liturgica della Madonna di Lourdes.

Per l’occasione papa Francesco ha scritto una lettera nella quale si ricorda che “La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione…Le persone malate sono al centro del popolo di Dio, che avanza insieme a loro come profezia di un’umanità in cui ciascuno è prezioso e nessuno è da scartare”.

