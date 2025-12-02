Giornata della disabilità: film e danza, doppio appuntamento al cinema Quattro Mori organizzato da Capire un’H
Livorno 2 dicembre 2025 Giornata della disabilità: film e danza, doppio appuntamento al cinema Quattro Mori organizzato da Capire un’H
LIVORNO Mercoledi 3 dicembre per la Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità l’associazione Capire un’H, in collaborazione con Gli Amici del Cinema, propone al cinema Quattro Mori, il film ‘Tutto l’amore che serve’ (Mon inséparable, 2024) della regista Anne-Sophie Bailly presentato nella sezione Orizzonti alla 81^ Mostra del cinema di Venezia .
La trama: Mona, una donna sulla sessantina, desidera iniziare a prendersi cura di sé stessa. Tuttavia, i suoi piani cambiano quando il figlio disabile diventa inaspettatamente padre e lei si ritrova con un’altra responsabilità di cui occuparsi.
Previsto un doppio orario: alle ore 17.15 proiezione del film, alle ore 21.15 breve esibizione della Compagnia di danza scolastica DancErasmus diretta dalla professoressa Ilaria Chirici e alle ore 21.30 seconda proiezione di “Tutto l’amore che serve”.