3 Dicembre 2022

Livorno 3 dicembre 2022 – Giornata della disabilità, Torsi: “portare all’attenzione l’autonomia e la dignità per una città per tutti”

Fabrizio Torsi presidente di In Associazione: “La disabilità non è solo il 3 dicembre, lo è 365 giorni l’anno tutti gli anni, serve portare all’attenzione l’autonomia e la dignità per una città per tutti”

