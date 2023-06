Home

15 Giugno 2023

Giornata della legalità, a Livorno l’iniziativa “Onda Tricolore contro le mafie”

Livorno 15 giugno 2023 – Giornata della legalità, a Livorno l’iniziativa “Onda Tricolore contro le mafie”

“Onda tricolore contro le mafie” è un’iniziativa promossa dai Dipartimenti di FdI Tutela vittime e Legalità, sicurezza e immigrazione.

Una serie di eventi e manifestazioni che si terranno in tutta Italia in cui verranno presentate le proposte e i risultati raggiunti da FdI in questi mesi di governo, in occasione della giornata della legalità dedicata al ricordo dei giudici Falcone e Borsellino e a Livorno sarà svolto l’evento regionale venerdì 16 alle ore 17.00 in piazza Cavour.

Il Governo non indietreggia e mantiene pugno duro nei confronti delle mafie, con la destra al governo la legalità è un valore e nessuno spazio deve essere lasciato al crimine organizzato.

L’insegnamento di Borsellino è quello di smentire l’invincibilità della mafia, una mafia che in questi anni ha però avuto modo di infiltrarsi sempre di più e di inquinare l’economia, relegando gli omicidi al controllo del territorio.

Il governo ha raggiunto in questi mesi significativi risultati sul fronte della lotta al crimine organizzato, partendo dalla difesa dell’ergastolo ostativo e del regime carcerario del 41 bis.

E’ inoltre stata sancita la procedibilità d’ufficio per i reati di mafia e terrorismo, un provvedimento importante che consente la perseguibilità del reato anche in assenza della querela di parte.

La mafia non è più soltanto al sud e non si mostra solo nelle sue vesti tradizionali, nel porto di Livorno sono stati fatti ingenti sequestri di sostanze stupefacenti destinate al mercato europeo.

Un duro colpo alla criminalità organizzata compiuto dalle Forze dell’Ordine che ringraziamo per il loro costante impegno e la loro alta professionalità”.

Lo dichiarano On. Fabrizio Rossi coordinatore regionale, Gianni Martinucci e Marina Staccioli entrambi responsabili regione dei Dipartimenti di FDI, Lorenzo Baruzzo responsabile Regionale Dipartimento Sicurezza e Legalità, Andrea Romiti Coordinatore Comunale con delega regionale all’Immigrazione e Ilaria Michelucci responsabile regionale Dipartimento Tutela Vittime.

L’iniziativa “Onda Tricolore contro le mafie” si svolgerà venerdì 16 giugno 2023, ore 17.00, piazza Cavour, Livorno, presenti parlamentari toscani e consiglieri regionali.

