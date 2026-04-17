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Cronaca

Giornata della lingua latina: studenti del Cecioni protagonisti tra storia, teatro e riflessione sul presente

Cronaca

17 Aprile 2026

Giornata della lingua latina: studenti del Cecioni protagonisti tra storia, teatro e riflessione sul presente

Livorno 17 aprile 2026 Giornata della lingua latina: studenti del Cecioni protagonisti tra storia, teatro e riflessione sul presente

Il Liceo Cecioni celebra la Giornata Mondiale della Lingua Latina: studenti

protagonisti tra storia, teatro e riflessione sul presente

Un suggestivo viaggio indietro nel tempo, fino all’epoca dell’antica Roma, per assistere a un

dibattito tra senatori, ascoltare la storia di una schiava gallica e del suo bambino, toccare con

mano iscrizioni legate a maledizioni antiche ed entrare nell’atmosfera di una casa infestata tratta

da una commedia latina. È questo il percorso coinvolgente costruito dalle studentesse e dagli

studenti del Liceo Statale “Francesco Cecioni” nella mattina del 14 aprile, in occasione della

Giornata Mondiale della Lingua Latina, promossa ogni anno dall’Associazione Italiana di Cultura

Classica.

Ad aprire l’evento sono state le classi 2ALS e 3BSU, che attraverso un intenso dialogo hanno dato

voce a figure femminili dell’antichità e della contemporaneità, mettendo in luce come condizioni,

ruoli e aspettative sociali, pur profondamente mutate nel tempo, restino ancora oggi oggetto di

riflessione. Matrone, schiave e giovani spose hanno preso forma accanto a figure che hanno

saputo sfidare le convenzioni del proprio tempo, come l’oratrice Ortensia, presentata dalla classe

2CLL, e la controversa Clodia, al centro di un vivace e partecipato debate animato dalle “senatrici”

delle classi 4ASU e 4ESU, conclusosi con una netta presa di posizione dei “senatori”, rappresentati

dagli studenti presenti in sala.

Un approccio linguistico è stato invece proposto dalla classe 1ALS, che ha analizzato il lessico

legato alla sfera femminile, evidenziandone la sorprendente vitalità nella lingua italiana

contemporanea. Non è mancata, inoltre, un’incursione nel mondo del soprannaturale, tra i

fantasmi della Mostellaria di Plauto, messi in scena dalla 2CSU, e le suggestive tavolette di

maledizione legate al culto di Anna Perenna, realizzate dalla classe 1ALL.

Le classi coinvolte – guidate dai docenti Viola Catanorchi, Rosa Desideri, Caterina Guagni, Chiara

Scarpellini, Andrea Salvini, Martina Vergassola e Francesca Zaccaro – sono salite sul palco

dell’Aula Magna dando vita a un percorso corale capace di coniugare studio, creatività e

partecipazione attiva.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione significativa per valorizzare l’attualità della cultura

classica, dimostrando come l’antico sia ancora in grado di parlare ai giovani, coinvolgerli e renderli

protagonisti di un’esperienza formativa intensa e condivisa