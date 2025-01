Home

21 Gennaio 2025

Livorno 21 gennaio 2025 Giornata della Memoria, a Livorno saranno posizionate altre 9 pietre di inciampo

In occasione della Giornata della Memoria martedì 28 gennaio saranno impiantate a Livorno 9 pietre d’inciampo. Si aggiungeranno alle 22 “stolpersteine” già presenti e che, installate di tempo in tempo, vogliono ricordare la crudeltà e l’orrore della Shoah.

Una memoria importante, soprattutto per l’oggi, eco di tanto dolore innocente che reclama giustizia e pace in un’epoca di conflitti, predicazione dell’odio e ricorso alla guerra.

Martedì 28 Gennaio alle ore 10, in Piazza Garibaldi, appuntamento per la deposizione, nelle immediate vicinanze di Via Pellettier, delle 8 pietre d’inciampo a ricordo della famiglia Levi.

Alle ore 17, in Piazza Giovine Italia, appuntamento per la deposizione della pietra d’inciampo a memoria di Nella Corinna Coen in Borgo Cappuccini.

Successivamente, un corteo silenzioso si snoderà per le vie del centro fino a Piazza Benamozegh per la cerimonia conclusiva dove sono previsti gli indirizzi delle autorità la memoria delle vittime della Shoah e di tutti coloro che persero la vita nei lager nazifascisti con l’accensione della menorah.

L’iniziativa è promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e dalla Comunità Ebraica, in collaborazione con il Comune di Livorno, la Diocesi di Livorno e l’Istituto Istoreco.