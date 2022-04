Home

Giornata della Memoria del sacrificio degli Alpini, ANPPIA non ritiene il 26 gennaio la data più adatta

12 Aprile 2022

Giornata della Memoria del sacrificio degli Alpini, ANPPIA non ritiene il 26 gennaio la data più adatta

Livorno 12 aprile 2022

Il 5 aprile 2022 il Senato ha approvato definitivamente la proposta di legge (S.1371), che prevede l’istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, individuandola nella data del 26 gennaio di ciascun anno. L’Aula della Camera aveva approvato in prima lettura la proposta nella

seduta di lunedì 25 giugno 2019 (A.C.622-A).

L’ANPPIA Livorno con riferimento al provvedimento con cui il 5 Aprile è stata istituita il 26 Gennaio come Giornata a ricordo degli Alpini, trasmette la nota dell’Anppia Nazionale.

Il 26 Gennaio è stato scelto a ricordo della battaglia di Nikolajewka del 1942, in cui le truppe italiane, inviate dal governo fascista ad invadere l’Unione Sovietica, combatterono contro i soldati russi.

Non è certo in discussione l’onore da tributare agli Alpini, uno dei corpi dell’esercito forse tra i più amati dai cittadini, solo che questa data in cui i nostri soldati furono mandati ad aggredire un’altra nazione, con enormi sacrifici e terribili perdite (morirono oltre 20000 alpini), non riteniamo sia la più indicata, tanto più in questa situazione in cui la pace dovrebbe essere il principale riferimento a cui guardare.

