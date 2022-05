Home

Cronaca

Giornata della trasparenza: l’incontro in Comune con una classe del liceo Cecioni

Cronaca

28 Maggio 2022

Giornata della trasparenza: l’incontro in Comune con una classe del liceo Cecioni

Livorno, 28 maggio 2022

Si è svolto oggi in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, l’incontro con la classe IV (linguistico) del Liceo Statale “Francesco Cecioni” di Livorno, nell’ambito del progetto “Giornata della Trasparenza” portato avanti dall’Amministrazione Comunale per promuovere una maggiore coscienza civica, far conoscere meglio come funziona il Comune, e spiegare come reperire e visionare atti e informazioni. E’ seguita poi una visita di Palazzo Comunale.

Consegnato un questionario compilato dagli studenti sulle attività del Comune precedentemente lasciato durate un incontro al Cecioni

Erano presenti all’evento:

il sindaco Luca Salvetti, il segretario generale Angelo Petrucciani, l’assessore alla Trasparenza e Semplificazione Gianfranco Simoncini; l’Ufficio Controllo regolarità amministrativa, anticorruzione e trasparenza, il Suap (Sportello unico attività produttive), l’Urp (Ufficio rapporti con il pubblico).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin