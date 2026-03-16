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Cronaca

Giornata dell’acqua, percorso naturalistico-geografico sui fossi e canali di Livorno

Cronaca

16 Marzo 2026

Giornata dell’acqua, percorso naturalistico-geografico sui fossi e canali di Livorno

Livorno 16 marzo 2026 Giornata dell’acqua, percorso naturalistico-geografico sui fossi e canali di Livorno

*Domenica 22 marzo* in occasione della giornata mondiale dell’Acqua: Lancio del Corridoio Verde n.9:

“Percorso naturalistico-geografico sui fossi e canali di Livorno”

In questo percorso oltre a valorizzare Livorno come città d’acqua … _con il suo patrimonio culturale anche scientifico dei fossi e canali_ – andremo dal Giardino delle Medaglie d’Oro, agli Scali del Vescovado, al Pontino, a P.zza Garibaldi – per mettere in luce inusuali e diversi spazi verdi intorno a questo straordinario circuito urbano, come il GIARDINO D’INVERNO dell’ex-Teatro San Marco! _accompagnati anche dall’Ing. Claudio Fantozzi che l’aveva progettato al tempo della sua ristrutturazione!_ […]

sarà con noi anche l’esperta di Street Art Giulia Bernini in arte _Oblo Creature_ che ci spiegherà l’origine e il significato nel paesaggio urbano dei due grandi murales presenti.

*Ritrovo* : ore 10,00 al Giardino delle Medaglie d’Oro – Palazzo della Provincia

N.b. Prevediamo di finire con l’esplorazione degli spazi gestiti da Mezclar22 tra cui il nuovo Mezclar Café _azione progettuale nata all’interno di Livorno Città che Legge_ in P.zza dei Mille, verso le 11,30 ~ 12,00.

Non occorre prenotazione, semplicemente presentarsi.

Percorso a cura di Irene Strati, GREENCITY Treks Asd 3480196390.

Il percorso e i dépliant che verranno distribuiti per l’occasione sono sponsorizzati gentilmente e interamente per tutti i partecipanti da ASA Spa

Grazie al Presidente avv.Stefano Taddia e alla Resp. Comunicazione dr.ssa Cristina Fiorilli per aver sostenuto il progetto Corridoi Verdi a Livorno fin dagli esordi nel 2021 con il depliant e percorso “Sulle Antiche Vie d’Acqua”

Un ringraziamento speciale anche al Comune di Livorno #percorsoinreteconcomuneLivorno e all’Assessora Angela Rafanelli per valorizzazione culturale !