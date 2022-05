Home

Giornata dell’Affido, un incontro per le famiglie interessate ad accogliere bambini ucraini

2 Maggio 2022

Mercoledì 4 maggio, Giornata Nazionale dell’Affido

Incontro con le famiglie sull’Affido familiare, in vista del possibile arrivo di bambini ucraini non accompagnati

Livorno 2 maggio 2022

Il Centro Affidi del Comune di Livorno ha organizzato per mercoledì 4 maggio un incontro informativo rivolto, innanzitutto, alle numerose famiglie livornesi (ben 23) che hanno contattato il Centro per chiedere informazioni e offrire la propria disponibilità all’accoglienza di bambini provenienti dall’Ucraina.

L’incontro si terrà alle ore 18 nella sala congressi di Villa Serena, in via di Montenero 176, e sarà comunque aperto a tutte le famiglie interessate, anche a quelle che non hanno ancora avuto occasione di manifestare la propria disponibilità.

Ad oggi non risultano arrivati sul territorio del Comune di Livorno minori ucraini non accompagnati, e che quindi necessitino di essere accolti tramite affido etero-familiare. Ciò non esclude, tuttavia, che potrebbero arrivare, e risulta quindi utile preparare il terreno per questa eventualità.

L’iniziativa si svolgerà il 4 maggio, per celebrare la Giornata Nazionale dell’Affid o , a quasi 40 anni dall’approvazione della legge n. 184 del 4 maggio 1983, con cui è stato regolamentato l’Affid amento familiare.

L’incontro offrirà inoltre l’occasione di presentare, più in generale, l’attività del Centro Affidi e tutte le possibilità, per una famiglia, di aiutarne un’altra in difficoltà nella gestione dei figli. Una realtà che a Livorno fa registrare numeri importanti: 72 minori in affido di cui 55 affidi residenziali e 17 part-time, 68 famiglie affidatarie, 13 percorsi conoscenza famiglie disponibili all’accoglienza e 12 affidi avviati, questi i dati per il solo anno 2021.

l’assessore al sociale Andrea Raspanti spiega:

“Il nostro Centro Affidi sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione, per far conoscere meglio l’affido come strumento per prevenire l’istituzionalizzazione dei bambini e per sostenere le famiglie che, in ragione di un periodo di difficoltà, hanno bisogno di essere aiutate nel prendersi cura dei loro figli.

Perché questa è la cosa più importante da sottolineare e far comprendere: nell’affido non c’è una famiglia che si sostituisce all’altra, ma una famiglia che ne affianca provvisoriamente un’altra per aiutarla a superare una fase complicata. L’obiettivo finale è, cioè, proteggere e far crescere i legami tra il bambino e la sua famiglia di origine”.

Questa campagna di sensibilizzazione ha previsto la diffusione di materiale informativo, spettacoli teatrali, approfondimenti televisivi, un video https://www.youtube.com/ watch?v=8DIfGOqMYj8) e prossimamente darà vita a un murales.

Particolare attenzione è stata dedicata alle nuove generazioni, col progetto “Ti presento il sistema di aiuto” che si sta concludendo in queste settimane e ha coinvolto gli studenti della classe V C del Liceo Cecioni.

“La conoscenza e la fiducia nei servizi di aiuto – spiega l’assessore Raspanti – sono di fondamentale importanza per far emergere i bisogni delle persone in maniera tempestiva e per prevenire eventi critici.

Dobbiamo offrire a chi ha dubbi e paure spazi di ascolto e dialogo, perché dubbi e paure ritardano e spesso ostacolano l’accesso ai servizi e finiscono quindi per aggravare la difficoltà di molte persone e famiglie.

Il nostro obiettivo è ripetere il progetto anche in altre scuole”.

È in corso anche la sperimentazione del progetto “ Una Famiglia per una Famiglia ”.

“Si tratta – spiega Raspanti – di un progetto innovativo che mira a promuovere legami di solidarietà tra famiglie, in una logica di prossimità e aiuto reciproco che non prevede alcuna modifica degli assetti dei nuclei che vi partecipano.

L’obiettivo è, anche in questo caso, prevenire situazioni critiche e contrastare i processi di marginalizzazione sociale delle famiglie in difficoltà”.

Il Centro Affidi, dopo aver portato a termine la fase preliminare e organizzativa del progetto, ha già individuato le famiglie che possono usufruire dell’intervento di sostegno da parte di altre famiglie, e sta procedendo agli abbinamenti.

Sono in procinto di partire i primi progetti di affiancamento, che avranno durata di un anno.

Chi vuole approfondire la conoscenza dell’affidamento o è intenzionato ad avvicinarsi al mondo dell’accoglienza familiare può rivolgersi al Centro Affidi c/o Villa Serena, in via di Montenero 176.

Email: centroaffidi@comune.livorno.it

Telefono: 0586 824.068 – 824.008

Altro materiale informativo è disponibile sulla pagina internet del Centro Affidi

