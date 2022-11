Home

17 Novembre 2022

Giornata dell’albero, domani studenti impegnati nel monitoraggio casette Lipu e piantumazione alberi

Iniziativa per la Giornata dell’albero 2022 al Bosco dei Cappuccini di Via Cecconi.

Livorno 17 novembre 2022 –

Continuano le iniziative al Bosco dei Cappuccini di Via Cecconi grazie al contributo di ASA Livorno in sinergia con l’Associazione MuraLi, Lipu e il Liceo Artistico Colombo Vespucci.

In occasione della Giornata dell’Albero 2022 nella mattinata di domani 18 Novembre i ragazzi della 3BLAG saranno impegnati nel proseguimento del progetto di monitoraggio delle casette nido curate da Lipu e nella piantumazione di due alberi che si andranno ad aggiungere al Bird Garden già esistente.

L’iniziativa si lega alla RETE DEL BOSCO sostenuta e patrocinata dal Comune di Livorno che si è venuta a consolidare negli ultimi tre anni tra enti, associazioni, individui e alcune scuole, tutti in forte sinergia e collaborazione per la valorizzazione del Bosco in città.

Il progetto per il Bosco in città nato nel 2019, fa parte di una visione di riqualificazione urbana di questa piccola oasi cittadina. La valorizzazione di questo patrimonio di biodiversità è necessaria in previsione anche di una città più ecosostenibile e più attenta alla causa ambientale.

Le aree verdi all’interno dei quartieri ed attorno alle scuole offrono un vasto potenziale per lo studio ambientale. Questo tipo di approccio educativo è utile per aiutare lo sviluppo della personalità dei bambini e sensibilizzare gli adulti che dovranno maturare il proprio senso di responsabilità nei confronti della natura e della gestione delle risorse.

Il progetto si pone quindi lo scopo di fornire le conoscenze botaniche e naturalistiche necessarie per permettere sia ai bambini che agli adulti di iniziare a comprendere l’origine dei fenomeni naturali, attraverso l’esperienza artistica e naturalistica.

