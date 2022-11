Home

22 Novembre 2022

Giornata dell’Albero, le iniziative della Forestale nelle scuole e RSA

Livorno 22 novembre 2022

Giornata nazionale dell’albero. Le manifestazioni in provincia di Livorno promosse dall’Arma dei Carabinieri.

In occasione della “Giornata nazionale dell’Albero” l’Arma dei Carabinieri con il Comando delle Unità Forestali, Ambientali ed Agroambientali ha promosso iniziative in tutta il territorio nazionale, per la diffusione della cultura dell’albero, in particolare nelle aree prossime ai centri abitati.

In provincia di Livorno le iniziative intraprese sono in corso da lunedì 21 novembre ed hanno visto l’incontro con gli studenti e la messa a dimora di piante forestali nelle pertinenze di istituti scolastici.

Il programma è stato necessariamente variato a causa delle condizioni meteo avverse per il 22 novembre ed è organizzato come segue.

21 novembre 2022:

La scuola primaria statale “Carlo Bini” di Livorno

La scuola primaria “P. Vannucci” di Suvereto (LI)

La scuola Primaria “Leonardo da Vinci” La California – Bibbona (LI)

La RSA Casa del Duca di Portoferraio (LI)

La scuola primaria Casa del Duca a Portoferraio (LI)

23 novembre 2022

Scuola primaria “G. Carducci” di Livorno

24 novembre 2022

Scuola secondaria IFIS Mattei di Rosignano Solvay

25 novembre 2022

La scuola dell’infanzia di Rio Marina (LI)

La scuola dell’infanzia di Marciana Marina (LI)

Le piante messe a dimora provengono dai vivai gestiti dall’Arma forestale, nell’ambito del progetto “un albero per il futuro” https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/ che coinvolge gli istituii scolastici che hanno aderito e che hanno collaborato nell’impianto di alberi nelle loro pertinenze. Finora sono oltre 27.000 gli alberi piantati con oltre 3.500 enti coinvolti in tutta Italia

