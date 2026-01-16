Home

Sport

Giornata delle Benemerenze CONI a Livorno: lunedì verranno premiati dirigenti, tecnici e giovani atleti

Sport

16 Gennaio 2026

Giornata delle Benemerenze CONI a Livorno: lunedì verranno premiati dirigenti, tecnici e giovani atleti

Livorno 16 gennaio 2026 Giornata delle Benemerenze CONI a Livorno: lunedì verranno premiati dirigenti, tecnici e giovani atleti

Lunedì 19 gennaio, alle ore 17, presso la Sala del Consiglio Comunale di Livorno, si terrà la tradizionale Giornata delle Benemerenze del CONI, appuntamento annuale che celebra l’eccellenza sportiva e il contributo di dirigenti, tecnici e atleti sul territorio.

L’iniziativa assegna stelle al merito sportivo a dirigenti e società che hanno ottenuto risultati di rilievo, palme ai tecnici meritevoli e medaglie agli atleti, con una particolare attenzione ai giovani partecipanti al Trofeo CONI, la massima manifestazione giovanile multidisciplinare, che quest’anno ha visto la partecipazione di 29 ragazzi.

All’evento saranno presenti le massime autorità civili e militari della provincia, il Presidente Regionale CONI Dr. Cardullo, il Presidente Nazionale della Ansmes Dr. Conforti e il Presidente Regionale Vaccarino. Accanto a loro anche i presidenti regionali delle federazioni sportive livornesi, i consiglieri nazionali e i delegati provinciali, per una giornata dedicata interamente allo sport.

A presentare la manifestazione sarà il delegato provinciale CONI, Gianni Giannone, che racconterà un anno di sport vissuto sul territorio, dando voce a chi lo pratica quotidianamente.

Tra le onorificenze di rilievo: la stella d’argento sarà consegnata a Patrizio Rizzoli, storico dirigente dello shoot box, al Centro Velico Elbano di Rio Marina per i 70 anni di attività, e al Circolo Damistico Piero Piccioli, che festeggia i 100 anni di attività. Tra i tecnici, la palma d’argento sarà assegnata a Massimo Giuliani (nuoto in acque libere), Enrico Maltini (vela) e Marco Russo (canottaggio).

Per gli atleti, la massima onorificenza andrà a Cristian Del Greco, campione mondiale di pesca, mentre Eleonora La Morte e Giacomo Percario riceveranno rispettivamente la medaglia d’argento per i risultati nei campionati mondiali di pesca e nel bridge a squadre.

Quest’anno, la giornata prevede anche la consegna del Premio Enzo Zabberoni all’allenatore di nuoto Stefano Morini e tre premi speciali di nuova istituzione dedicati a figure storiche dello sport: il premio Aldo Agroppi a Enzo Fasano (triathlon e atletica leggera), il premio Gino Calderini a Yann Inghilesi (vela) e il premio Osvaldo Ferrini alla Società Efesto, attiva nello sport con ragazzi con disabilità.

“Sarà, come ogni anno, un momento di condivisione con il territorio – afferma Giannone – in cui premieremo dirigenti, tecnici e atleti, con particolare attenzione ai giovani e ai valori che hanno fatto la storia dello sport a Livorno. Nonostante le difficoltà normative e alcune scelte nazionali non condivisibili, continueremo a sostenere lo sport per il suo valore sociale, culturale e di integrazione”.

Giornata delle Benemerenze CONI a Livorno: lunedì verranno premiati dirigenti, tecnici e giovani atleti