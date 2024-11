Home

Cronaca

Giornata delle benemerenze Coni, lunedì le consegne in consiglio comunale

Cronaca

29 Novembre 2024

Giornata delle benemerenze Coni, lunedì le consegne in consiglio comunale

Livorno 29 novembre 2024 Giornata delle benemerenze Coni, lunedì le consegne in consiglio comunale

Si svolgerà presso la sala del Consiglio Comunale di Livorno, lunedì 2 dicembre alle ore 17,00, la Giornata delle benemerenze del CONI, benemerenze che vengono assegnate a dirigenti e tecnici che abbiano ottenuto risultati di rilievo nella loro attività, alle Società per quanto costruito a favore dello sport e agli atleti che si siano resi protagonisti di particolari risultati.

Alla presenza delle massime autorità cittadine avverranno tali conferimenti dopo la relazione del delegato provinciale Giannone che percorrerà un anno di successi ma anche un quadriennio olimpico che va verso la chiusura.

In particolare verranno premiati dirigenti con la stella al merito sportivo, tra cui Enrico Rustichelli, maestro di tennis rimasto gravemente ferito nella caduta della tensostruttura a Rosignano nel 2020 a causa della tromba d’aria abbattutasi sull’impianto, giudici e arbitri, presidenti di federazione, le storiche società Asd Ginnastica Rosignano e il Moto Club Torre della Meloria, tecnici ed atleti di grande valore tra cui Matteo Bernini, campione del mondo di dama, Serena Gazzola, il campione europeo di pesca Fabio Pantani, Davide Finocchietti, Marta Giovannini, Gianluca Picchiottino e Alessio Mannucci per l’atletica leggera, Simone Iannattoni per la lotta, Alice Mainardi per il sollevamento pesi, Riccardo Rossi per il surfing, e i molti giovani atleti che hanno partecipato al Trofeo CONI, kermesse nazionale giovanile, fiore all’occhiello del movimento sportivo livornese.

Una occasione per mostrare i tanti gioielli dello sport della nostra provincia che ultimamente sta ottenendo risultati veramente eccezionali.