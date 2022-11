Giornata delle vittime della strada, ACI: “Guida con Prudenza, non Distrarti”

Home

19 Novembre 2022

“Non ci pensiamo mai finché non ci tocca da vicino”

Livorno 20 novembre 2022

Per la giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, un messaggio rivolto a tutti i ragazzi da parte del Presidente di Aci Livorno.

Parte oggi la campagna di Automobile Club Italia “Guida con Prudenza, non Distrarti” che Aci Livorno sostiene con un messaggio del Presidente.

In un momento in cui l’incidentalità stradale è in vertiginoso aumento, il mio messaggio per la giornata in ricordo delle vittime della strada lo esprimo citando la frase di un mio caro amico che purtroppo ha perso suo figlio in un tragico incidente stradale. Le sue parole ancora oggi fanno eco nella mia memoria:

“Non ci pensiamo mai finché non ci tocca da vicino”.

Cari ragazzi la vita è meravigliosa ed avete tutto il diritto divertirvi, la vita è un bene prezioso da vivere ma anche da tutelare perché purtroppo a volte basta un attimo per spazzarla via.

La mia raccomandazione va specialmente a chi il fine settimana vuole “trasgredire”, a chi si mette in strada in condizioni inadatte: non lo fate!

Fermatevi un attimo e riflettete se davvero vale la pena rischiare, se davvero la nostra vita e quella degli altri può dipendere da una distrazione dovuta ad un mancato controllo dei nostri riflessi.

Questo non è un gioco, è la vita, che vale di più di un cellulare tra le mani alla guida, o di un bicchiere in più prima di salire sul proprio veicolo.

Siate prudenti e rispettate sempre le regole della strada e del buon senso.

