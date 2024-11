Home

Cronaca

Giornata dell’Infanzia, pupazzi e materiale da disegno donati da Avis Livorno al reparto di Pediatria

Cronaca

21 Novembre 2024

Giornata dell’Infanzia, pupazzi e materiale da disegno donati da Avis Livorno al reparto di Pediatria

Livorno 21 novembre 2024 Giornata dell’Infanzia, pupazzi e materiale da disegno donati da Avis Livorno al reparto di Pediatria

In occasione della giornata dell’infanzia e dell’adolescenza, celebrata a livello internazionale il 20 novembre, Avis Comunale di Livorno ha donato giocattoli, pupazzi e materiale da disegno ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria diretto da Roberto Danieli.

“Ringraziamo Avis Livorno – dice il primario della Pediatria, Roberto Danieli – per la vicinanza da sempre dimostrata nei nostri confronti. I nostri bambini sono pazienti che per fortuna non hanno generalmente bisogno di trasfusioni, ma è sempre importante sensibilizzare alla cultura della donazione i piccoli e i loro genitori. Il materiale sarà sicuramente molto apprezzato dai bambini che nelle giornate di ricovero trovano, nel gioco e nel disegno, un’attività molto rilassante che può riavvicinarli alla loro normale vita scolastica o domestica. Si tratta di una esigenza ancora più importante per i nostri ospiti che vivono inevitabilmente con un po’ di timore i giorni di ricovero”.

“Come già avvenuto lo scorso anno – ha dichiarato il segretario di Avis Livorno, Giovanni Belfiore intervenuto assieme ad altre volontarie portando i saluti del presidente Matteo Bagnoli – la nostra associazione desidera offrire un momento di allegria e spensieratezza ai piccoli pazienti. Confidiamo che questo gesto possa portare un sorriso e un po’ di conforto ai bambini e ragazzi durante la loro degenza.

In FOTO il primario della Pediatria, Roberto Danieli, con la coordinatrice Elena Wust e una rappresentanza di Avis Livorno.

Giornata dell’Infanzia, pupazzi e materiale da disegno donati da Avis Livorno al reparto di Pediatria