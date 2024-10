Home

22 Ottobre 2024

Livorno 22 ottobre 2024 – Giornata ecologica a Collesalvetti: MrGreen guida la pulizia del campo sportivo di Parrana San Martino

Domenica mattina si è svolta un’importante iniziativa ecologica a Collesalvetti, dove il noto ambientalista Francesco Stefanini, conosciuto come Mr. Green, ha guidato una squadra di volontari locali per ripulire l’area circostante il campo sportivo di Parrana San Martino. L’evento ha visto la partecipazione attiva di diversi cittadini della frazione collinare, impegnati nella rimozione di rifiuti e ingombranti che giacevano da tempo nelle vicinanze delle strutture sportive.

Tra gli oggetti rimossi, una pesantissima cucina abbandonata in una scarpata è stata il simbolo di un degrado che necessitava un intervento collettivo e determinato. Grazie all’impegno e alla dedizione dei volontari, l’intera zona è stata riportata a una condizione più salubre e accogliente.

L’assessore all’ambiente, Giovanni Biasci, ha elogiato il lavoro svolto: “Un sentito ringraziamento va a Mr. Green e al gruppo di volontari di Parrana San Martino, che hanno scelto di dedicare la loro domenica mattina per migliorare il luogo in cui vivono. Questo intervento di pulizia, infatti, è solo il primo passo di un progetto più ampio volto alla riattivazione delle strutture sportive locali, in favore delle comunità delle frazioni collinari.”

L’iniziativa si inserisce in un quadro di azioni promosse dal Comune di Collesalvetti per sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente e alla cura degli spazi pubblici. Mr. Green, figura di spicco nelle battaglie ambientali locali, ha ancora una volta dimostrato come l’impegno di ogni singolo cittadino possa fare la differenza nella salvaguardia del territorio.

L’obiettivo a lungo termine del progetto è quello di riqualificare l’area del campo sportivo e restituirla ai cittadini come spazio di socializzazione e attività, valorizzando al contempo il patrimonio naturale e paesaggistico che circonda Parrana San Martino.

L’evento di domenica rappresenta solo una delle numerose iniziative ecologiche in programma per il futuro, con la speranza che la partecipazione della comunità continui a crescere e a diventare sempre più consapevole dell’importanza della tutela del territorio.

