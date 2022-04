Home

Giornata Europea del Mare, un mese di eventi

28 Aprile 2022

Livorno 28 aprile 2022

I porti del Sistema celebrano la Giornata Europea del Mare

Un mese di eventi per cittadini e turisti

Un mese di eventi per celebrare la Giornata Europea del Mare. Lo ha messo in programma l’Autorità di Sistema Portuale nell’ambito del progetto di apertura del porto alla città, Porto Aperto, giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione.

Molte le iniziative in calendario, tra visite guidate nei porti del Sistema (Livorno, Piombino, Elba e Capraia), open day all’Acquario della città, mostre fotografiche, escursioni e giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti provenienti dal mare.

Degni di nota, l’evento di inaugurazione della Biblioteca del Mare, destinata ad accogliere, presso il Port Center di Livorno, il patrimonio librario dei porti dell’Alto Tirreno, e la premiazione di “Racconta il Tuo Porto”, competizione riservata alle scuole di ogni ordine e grado che aderiscono al Progetto PORTO APERTO.

Particolarmente rilevante per la città, l’inaugurazione dell’ormeggio definitivo della Bruno Gregoretti, la mitiga motovedetta d’altura che dal 1975 al 2008, anno della sua dismissione, è stata usata dalla Capitaneria di Porto per le attività di soccorso in mare. Trasformata ora dalla Port Authority in una nave-museo, la Gregoretti potrà avere una sua sistemazione definitiva, presso la Darsena Vecchia.

La Giornata Europea del Mare avrà quest’anno anche forti richiami all’ambientalismo, come dimostra l’iniziativa organizzata per il prossimo 21 maggio, coordinata dall’AdSP in collaborazione con Labromare e dedicata alla raccolta dei rifiuti sulle scogliere esterne alla diga di Azimut e al Faro di Livorno.

Per informazioni ulteriori e i contatti, leggete il programma degli eventi, clicca qui

