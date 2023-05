Home

Cronaca

Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, cerimonia nella sala del Consiglio Comunale

Cronaca

8 Maggio 2023

Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, cerimonia nella sala del Consiglio Comunale

Livorno 8 maggio 2023 – Giornata in memoria delle vittime del terrorismo, cerimonia nella sala del Consiglio Comunale

Il Comune di Livorno aderisce per il terzo anno al Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi.

La ricorrenza è istituita della Repubblica Italiana con la legge 4 maggio 2007 n°. 56 e viene celebrata il 9 maggio; giorno in cui uccisero Aldo Moro (9 maggio 1978, dopo 55 giorni di prigionia).

Martedì 9 maggio, nella Sala del Consiglio Comunale, alle ore 10, avrà luogo l’evento che ricorda la Giornata.

Il programma dell’iniziativa prevede la prolusione di Chiara Dogliotti, ricercatrice e storica, dal titolo “La Stagione della violenza”.

L’intervento, attraverso la ricostruzione della parabola della violenza politica in Italia dalla nascita dei primi gruppi armati e la strage di piazza Fontana a Milano nel 1969 fino alla sconfitta politica e militare dell’eversione violenta nei primi anni 80, ci condurrà a riflettere su alcuni nodi della recente storia del nostro paese: le tentazioni eversive e la sfiducia nelle istituzioni, la messa in discussione del valore della democrazia e il rapporto tra radicalismo e difficoltà dei progetti riformisti.

Chiara Dogliotti, dottoressa di ricerca in Storia contemporanea, è membro del comitato scientifico e ricercatrice presso l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e della società contemporanea. I suoi interessi riguardano la storia dei movimenti, la violenza politica negli anni Settanta, la memoria pubblica della Shoah e la storia degli ebrei italiani in età contemporanea.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin