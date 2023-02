Home

Giornata informativa sulle misure di autoprotezione e prevenzione di Protezione Civile

16 Febbraio 2023

Livorno, 16 febbraio 2023 – Sabato 18 febbraio, dalle ore 10 alle ore 16, piazza del Luogo Pio farà da cornice a una Giornata informativa sulla Protezione civile, rivolta a tutta la cittadinanza.

Oltre alla Protezione Civile Comunale saranno presenti, con i loro stand, la Protezione Civile Provinciale, Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale, e soprattutto le associazioni di volontariato che operano all’interno del sistema comunale di protezione civile.

Scopo dell’iniziativa è, innanzitutto, far conoscere meglio alla popolazione (grazie anche alla distribuzione di opuscoli e materiali informativi e alla proiezione di video) tutti i comportamenti consapevoli e le misure di prevenzione e autoprotezione da adottare sia “in tempo di pace” che in caso di evento.

Principalmente saranno trattati i rischi di terremoto, maremoto e alluvione. Riguardo agli specifici rischi generati dagli eventi meteorologici come appunto le alluvioni, è infatti fondamentale che ciascun cittadino sappia come è opportuno comportarsi sia nelle fasi di emanazione dell’allerta che in quelle di fenomeno in corso.

Il corpo dei Vigili del Fuoco tratterà anche dei rischi legati agli incidenti domestici, promuovendo la campagna “Casa Sicura”.

La Giornata si prefigge anche di far conoscere meglio ai cittadini come operano le tante associazioni livornesi coinvolte nel sistema di protezione civile e, perché no, favorire il reclutamento di chi è interessato a intraprendere un percorso di volontariato di protezione civile.

Presso gli stand delle associazioni che aderiscono alla Giornata (Anc, Anps, Anpana, Anpas – SVS Livorno Centro, Cives – Coord. Infermieri Volontari, Cisom, Croce Rossa Italiana Comitato di Livorno, Federazione Italiana Ricetrasmissioni CB-Fides, Misericordia di Livorno, Misericordia di Antignano, Misercordia di Montenero, Assonautica, Anfi) saranno infatti illustrate le attività portate avanti in base alla specificità di ciascuna associazione (per es. in ambito sanitario, di prevenzione incendi, radiocomunicazioni, soccorso in mare, ecc) e le modalità di adesione per i nuovi volontari.

Le modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza, sabato 18 febbraio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via della Venezia angolo viale Caprera al fine di consentire la sosta dei mezzi dei Vigili del Fuoco, e in via Sant’Anna riguardo a 16 stalli di sosta da riservare ai veicoli dei partecipanti. Gli stalli riservati ai disabili saranno ricollocati nelle immediate vicinanze. Sarà garantito il transito dei pedoni e l’accesso alle attività.

