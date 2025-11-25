Home

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: la voce di FIDAPA BPW Italy da Livorno

25 Novembre 2025

Livorno 25 novembre 2025 Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: la voce di FIDAPA BPW Italy da Livorno

La FIDAPA BPW Italy, Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, sezione di Livorno, in accordo con le disposizioni nazionali, si appresta a dare visibilità della giornata del 25 novembre: in ricordo delle tre sorelle Mirabal uccise il 25 novembre 1960 dal regime dittatoriale trujillista e di tutte le donne che quotidianamente vengono uccise o subiscono ogni forma di violenza fisica, psicologica, economica o digitale.

Questa ricorrenza storica molto sentita da tutte le socie e da tutte le donne del mondo rappresenta un momento di memoria ma al contempo di impegno e speranza perché ogni

volta che una donna viene lesa, umiliata oz ittita viene ferita l’intera società.

La violenza in tutte le sue forme è una realtà che possiamo contribuire a cambiare insieme, attraverso iniziative di sensibilizzazione che, come movimento di opinione sentiamo il dovere morale di promuovere sui nostri territori. Con leggi adeguate, valida educazione delle nuove generazioni ma anche degli adulti, con gentilezza rispetto e senso di responsabilità possiamo costruire un futuro migliore in cui ogni donna non abbia più paura di mostrarsi come realmente è.

La FIDAPA BPW Italy rinnova il proprio impegno per promuovere la cultura del rispetto e della parità, per dare voce sostegno e forza a tutte le donne.

L’Amore non ferisce. Il rispetto salva. Il coraggio unisce

Contro la violenza sulle donne #uniteperilcambiamento

