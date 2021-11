Home

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le iniziative in città

24 Novembre 2021

Livorno, 24 novembre 2021

Teatro, musica, presentazione di libri, mostre fotografiche, conferenze: con un cartellone denso di iniziative Livorno celebrerà domani, giovedì 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

A comporre il calendario di domani hanno contribuito da un lato il Centro Donna del Comune di Livorno insieme all’associazione Ippogrifo e con il sostegno di Rete Alba Rosa, Federazione Antiviolenza Ginestra, Associazione Lui, Unicoop Tirreno, Oltre e Agedo Livorno che hanno promosso “Novembre antiviolenza” ciclo di iniziative per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, dall’altro il Centro artistico Il Grattacielo che ha organizzato “Io ti amo, mica tanto” serie di eventi a ridosso della giornata internazionale per accendere i riflettori su questa problematica.

Per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica al calare del sole il Gazebo della Terrazza Mascagni si illuminerà di arancione, il colore scelta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare il mondo contro la violenza alle donne.

Di seguito il programma:

ore 17 – Centro artistico Il Grattacielo (via del Platano 6)

mostra fotografica “Tanto a me non capita”, da un’idea di Libere Sinergie con il contributo di Occhiuto e Calderone

ore 17.30 – Centro artistico Il Grattacielo (via del Platano 6)

presentazione del libro “Ti amo” con Hanne Orstavik. Presenta Antonio Celano

ore 18 – Centro Donna (largo Strozzi 3)

lettura polifonica a tre voci femminili “Francesca e le altre: le donne nella Commedia di Dante”

Inferno V, Purgatorio V e Paradiso XXXIII

Voci recitanti: Letizia Colonnacchi, Niki Mazziotta, Sivia Rosellini

Ideazione concertazione di Gregorio Bottonelli

Introduzione e commento di Lucilla Serchi

ore 19 – Centro artistico Il Grattacielo (via del Platano 6)

conferenza organizzata da VIII Commissione Pari Opportunità del Comune di Livorno

Interverranno:

Dott.ssa Lavinia Tredici, Centri Antiviolenza e situazione femminile durante l’emergenza Covid- 19

Dott.ssa Fiorella Chiappi, psicologa e psicoterapeuta specializzata nella tutela e valorizzazione delle differenze di genere

Dott.ssa Cristina Olivieri, Giornalista Indipendente

Avv. Eleonora Zacchi, Direttrice Artistica Centro Il Grattacielo e Avvocata

Vice Sindaca Libera Camici, Programma Stop alla violenza

ore 21 – Centro artistico Il Grattacielo (via del Platano 6)

spettacolo teatrale “Voci di Donne – Lettere a Mascagni”

con Eleonora Zacchi, Riccardo De Francesca e Chiara Marchetti

Per informazioni:

Centro Donna – tel. 0586 890053

Centro artistico Il Grattacielo – cell. 340 7550530,

