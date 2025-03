Home

3 Marzo 2025

San Vincenzo (Livorno), 3 marzo 2025 Giornata internazionale della donna, tutti gli eventi in programma a San Vincenzo

Incontri, spettacoli e approfondimenti. In occasione della Giornata internazionale della donna, che si celebrerà sabato prossimo 8 marzo, a San Vincenzo sono in programma diverse iniziative che avranno come tema centrale proprio la figura femminile.

“Si tratta di appuntamenti che vedono protagoniste associazioni capaci di mettere in campo non solo in questo periodo ma lungo tutto l’arco dell’anno iniziative fondamentali per il benessere della comunità” ha spiegato l’assessore al Sociale, Tamara Mengozzi.

“Dalla raccolta di firme per il potenziamento del consultorio – ha aggiunto – agli incontri con la dirigenza della Società della Salute per migliorare i servizi. Percorsi ricchi di confronti proficui che proseguiranno nei mesi futuri e vedranno anche la distribuzione di un questionario per gli utenti in occasione delle giornate dedicate alla prevenzione. Oltre a tutto ciò, grazie al progetto sulla sicurezza sociale finanziato dalla Regione, sarà possibile promuovere campagne contro la violenza sulle donne e altro ancora. Non sono solo quindi ricorrenze – ha concluso – ma veri e propri momenti di riflessione, di progettazione, di scambi di idee e di occasioni per ricordare le donne del passato che hanno indicato la strada. Appuntamenti ai quali invito tutta la cittadinanza a partecipare”.

Giovedì 6 al teatro Verdi alle 15.30, nell’ambito della programmazione dei pomeriggi culturali del circolo Sciarada, si terrà la lezione a ingresso gratuito ‘Isabela, Loïe, Martha – Innovazione come provocazione e rivoluzione’. La professoressa Giorgia Macchi parlerà di tre donne come Isadora Duncan, Loie Fuller e Martha Graham che hanno rivoluzionato la storia della danza e dell’Arte. Mercoledì 12 marzo doppio appuntamento al teatro Verdi. Alle 16 si terrà la proiezione del documentario ‘Com’eri vestita?’, a cura delle associazioni Iaia, Cgil-Spi, Fotoamatori, Soci Coop, Croce Rossa, Avis, Libera, Anpi, Sciarada e Auser, mentre alle 16.45 è in programma lo spettacolo ‘Fattore XX: donne si diventa’ a cura del Teatro dell’Aglio. Sei donne con sogni, età e aspirazioni diverse, che si raccontano rivelando contraddizioni, fragilità frustrazioni e passioni segrete in un’alternarsi continuo tra comicità, drammaticità e leggerezza svelando la poliedricità dell’essere femminile. Lo spettacolo nasce dall’incontro di sei attrici che, dopo aver condiviso la scena in una precedente produzione, hanno scelto di ritrovarsi per dare vita ad un lavoro collettivo fondato sulla ricerca, la rielaborazione e la creazione di testi capaci di raccontare le diverse sfaccettature dell’universo femminile. La regia è di Kim Amelotti, in scena Kim Amelotti, Delia Demma, Gloria Mattanini, Loretta Mazzinghi, Emilia Natoli, Bruna Parietti e Annalisa Vinattieri.

