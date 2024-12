Home

Giornata Mondiale Aids, quasi 150 studenti alla Gran Guardia di Livorno per l’evento di sensibilizzazione e informazione

2 Dicembre 2024

Livorno 2 dicembre 2024 Giornata Mondiale Aids, quasi 150 studenti alla Gran Guardia di Livorno per l’evento di sensibilizzazione e informazione

“Non esistono categorie di persone che possono per loro natura essere considerate a rischio, ma esistono comportamenti che, da chiunque siano adottati, portano dei rischi”. Questo è uno dei tanti “messaggi nella bottiglia” lanciati nel mare di ragazzi che questa mattina hanno affollato il cinema “La Gran Guardia” di Livorno nel corso di uno degli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale per la lotta all’Aids dalla Regione Toscana in collaborazione con Ufficio Regionale Scolastico – Toscana e le Aziende sanitarie della Toscana con la rete Scuole che promuovono Salute.

Quasi 150 le persone presenti in sala tra le quali come interessati speciali ai messaggi di prevenzione per abbattere il rischio le ragazze e i ragazzi degli istituti cittadini Vespucci-Colombo, Enriques e Niccolini-Palli.

“L’obiettivo di questa mattina – spiega Luigi Franchini, direttore dell’Educazione e Promozione alla Salute dell’Azienda Toscana nord ovest e organizzatore dell’evento – è stato quello di informare e sensibilizzare i giovani verso una patologia così invalidante ed importante della quale ormai si parla davvero troppo poco. Ci sono accortezze minime, ma necessarie per non contrarre l’Hiv ed è sempre importante tenere alta la guardia, contro questa come tutte le altre patologie a trasmissione sessuale la cui incidenza sta aumentando negli ultimi anni. Negli anni ci sono stati grandissimi progressi in termine di gestione sanitaria e clinica della malattia, ma parafrasando un vecchio spot, prevenire è sempre meglio che curare”.

Nel corso della mattina c’è stato spazio per le riflessioni e gli spunti di Luigi Franchini (Educazione alla Salute), Maria Cristina Leoni (Malattie Infettive Livorno) e Rosa Maranto (Direttrice Attività Consultoriali) che hano coinvolto Chiara Cervino e Michelle Girardi rispettivamente ostetrica e psicologa in servizio nei consultori livornesi. Presente anche Camilla Toschi di Fondazione Sistema Toscana per gli aspetti tecnico -organizzativi.

