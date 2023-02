Home

8 Febbraio 2023

Giornata mondiale dei Legumi, un menù speciale nelle mense scolastiche di Livorno

Livorno, 8 febbraio 2023 –

Il 10 febbraio si festeggiano in tutto il mondo i legumi. Questa giornata speciale promossa dalla FAO ha come obiettivo l’aumento della consapevolezza dei consumatori sulle proprietà nutrizionali dei legumi, oltre alla valorizzazione del loro ruolo nei sistemi agroalimentari sostenibili – il tema di quest’anno sarà infatti “i legumi per un futuro sostenibile”.

Per questa edizione l’Ufficio di ristorazione scolastica del Comune, in collaborazione con Slow Food Livorno, Cir Food ed alcune scuole cittadine aderenti al progetto Orto in Condotta, ha deciso di mettere in campo azioni per promuovere il consumo dei legumi.

”E’ per noi un vero piacere collaborare a questa iniziativa – dichiara la fiduciaria di Slow Food, Valentina Gucciardo – una maggior presenza dei legumi nei menù scolastici è fondamentale sia nel rispetto dei nuovi CAM ma anche da un punto di vista nutrizionale.

Sappiamo bene che le “buone pratiche” e le “buone intenzioni” da sole non bastano ed è per questo che con vero piacere abbiamo dato la nostra disponibilità per far conoscere a studenti e studentesse l’importanza dei legumi sotto i vari punti di vista cercando di coinvolgerli e coinvolgere le famiglie nella ricerca di ricette a loro familiari e gradite e guidandoli nella degustazione delle nuove proposte in mensa”

Cir Food invece ha programmato per il giorno 9 febbraio 2023 un menù speciale e predisposto una scheda di gradimento da far compilare e restituire all’Ufficio Ristorazione che vorrebbe introdurre stabilmente nel nuovo piano nutrizionale “il ragù della fortuna”, uno dei piatti del giorno, con il “consenso” dei bambini.

Il Menù speciale in occasione della Giornata Mondiale dei Legumi che sarà somministrato il 9 febbraio è composto da:

Casarecce al ragù della fortuna (con un ingrediente a sorpresa che i bambini dovranno indovinare, ovviamente legato al mondo dei legumi), caciotta, carote all’agro, dolce all’arancia

“Si tratta – precisa la vicesindaco Libera Camici – di un primo step per la progettazione del nuovo menù della mensa che vede il coinvolgimento e la partecipazione dei bambini, dei genitori e dei docenti attraverso varie modalità; introduzione di nuovi piatti da sperimentare a mensa con rilevazione del gradimento, preparazione delle nuove ricette insieme ai componenti della Commissione Mensa Cittadina presso il Laboratorio di Cucina del Piccolo Principe, progetti di educazione alimentare e laboratori esperienziali per promuovere e stimolare all’assaggio degli alimenti meno graditi come le verdure e il pesce.

Siamo convinti che il menù partecipato sia la strada giusta per portare sulla tavola della mensa un menù in grado di coniugare gli aspetti di salute con quelli ecologici e di migliorare il gradimento dei pasti consumati in tutte le scuole di Livorno”.

La giornata di domani con la degustazione del menù speciale si inserisce in un progetto più ampio condiviso dall’Amministrazione Comunale, Slow Food e Cirfood con alcune classi delle scuole d’infanzia e primarie dapprima impegnate in un lavoro di ricerca sui legumi sia da un punto di vista agronomico che gastronomico e poi nella raccolta di ricette a base di legumi.

Con le ricette selezionate dai dietisti e dai cuochi saranno proposti ai bambini tre menù e quello che vincerà sarà somministrato a mensa nei giorni successivi. Tra tutte le classi che hanno partecipato al progetto ne sarà sorteggiata una che vincerà un Laboratorio di Cucina presso la sede del Centro Infanzia Piccolo Principe.

Tutte le ricette pervenute verranno raccolte in un ricettario che sarà distribuito a tutte le scuole.

La scheda di gradimento dovrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica dilloallacommissionemensa@ comune.livorno.it

