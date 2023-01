Home

Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, Livorno aderisce alla campagna “Stop alle bombe sui civili”

31 Gennaio 2023

Livorno, 31 gennaio 2023 – Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, Livorno aderisce alla campagna “Stop alle bombe sui civili”

In occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che ricorre domani, mercoledì 1 febbraio, la facciata del Palazzo Comunale, con l’arrivo della sera, sarà illuminata di blu.

Il Comune di Livorno aderisce così alla Giornata e alla seconda edizione della campagna “Stop alle bombe sui civili” diretta a sensibilizzare la collettività sulle drammatiche conseguenze di guerre e conflitti armati sui civili.

Quest’anno la campagna lanciata da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e ANVCG (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra) sarà densa di significato coincidendo con l’80° anniversario dell’inizio dei bombardamenti sull’Italia, che per la popolazione è stato uno dei periodi più cruenti del secondo conflitto mondiale con vittime in molti Comuni italiani. Allo stesso tempo, l’iniziativa avviene mentre è in corso un drammatico conflitto nel continente europeo, quello tra Russia e Ucraina.

