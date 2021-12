Home

Sport

Giornata Olimpica, i nomi dei livornesi premiati dal CONI

Sport

16 Dicembre 2021

Giornata Olimpica, i nomi dei livornesi premiati dal CONI

Livorno 16 dicembre 2021

Si svolgerà LUNEDI’ 20 DICEMBRE, alle ore 17.00, presso la Sala del Mare al Museo di Storia Naturale di Livorno, la tradizionale Cerimonia di Premiazione denominata GIORNATA OLIMPICA.

La Cerimonia, alla presenza delle massime autorità cittadine, sarà l’occasione per consegnare riconoscimenti sportivi a numerosi dirigenti, atleti, tecnici e società sportive di Livorno e provincia da parte del CONI.

“Dopo la pandemia che ci ha costretto a saltare l’edizione 2020 sarà l’occasione per cercare di superare questo anno assai difficile e ora alla ricerca di una normalità che tarda ad arrivare.

Pur nel rispetto delle normative cerchiamo di mettere in luce i nostri gioielli nella speranza che tutto tornerà alla normalità nel più breve tempo possibile.

Una cerimonia con numeri ristretti ma con la volontà di dimostrare che il mondo dello sport sta lottando per raggiungere la normalità. Sarà l’occasione per fare conoscere a tutti cosa la provincia di Livorno riesce ad esprimere a tutti i livelli: dagli atleti ai tecnici ai dirigenti, ai concittadini illustri che portano in giro per il mondo il nome della nostra bellissima provincia, veri ambasciatori dello sport.

Lo sport che non è solo risultati di grande rilievo ma anche integrazione, socializzazione, crescita dei valori per i tanti giovani che praticano lo sport,

queste le parole del delegato Provinciale Giovanni Giannone”

Ecco nel dettaglio le principali onorificenze che verranno assegnate:

Stella d’Oro al Merito Sportivo a Perniconi Bruno

Stella d’Argento al Merito Sportivo a Albanesi Franco, Campanile Giovanni dell’ASD Judo Piombino

Stella di Bronzo al Merito Sportivo a Agretti Edoardo, Manfrin Ranieri dell’Accademia dello Sport

Pallacanestro Don Bosco

Torretta Volley Livorno

Medaglia d’Oro al Valore Atletico a Volpi Marco, pesca e attività sub.

Medaglia d’Argento al Valore Atletico a Bernini Matteo, Dama

Lamorte Eleonora pesca sportiva

Mungai Francesco pesca sportiva

Medaglie di Bronzo al Valore Atletico a Di Paola Teodoro, pesca sportiva

Dini Lorenzo, atletica leggera

Esposito Salvatore, Sollevamento pesi

Niotta Alessia, atletica leggera

Percario, Giacomo bridge

Picchiottino, Gianluca atletica leggera

Stoyanov Naigol Ivanov, tennis tavolo

Premi speciali per i risultati ottenuti durante la stagione

Bizzi Augusto scherma

Campanella Federico basket

Ramagli Alessandro basket

Vitulano Carina calcio